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神推文！17歲男玩笑話 讓川普造勢場子出現數千個空位

2019-08-24 15:21聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

17歲的諾亞在網路上的言論竟然讓美國總統川普15日在新罕布夏州在的造勢活動空下數千個空位。

據OUT報導，諾亞某天逛完川普網站後推文，「嘿各位！你們絕對不要去川普網站預定造勢票券後不出席，讓造勢活動有空位子（預定票券為免費的），你們絕對不要這樣做！」

這則推文立刻引來關注，近四萬多名網友回覆。有網友說，「我絕對沒預訂十張票券」。也有人用「Peepee Poopoo」、「Mike Litoris」等搞笑名字回覆留言。

更神的是，川普造勢活動上真的出現數千個空位。

據報導，儘管曼徹斯特的SNHU活動場地內還有數千個空位，場外卻有數千名川普支持者進不去，情況因為#EmptySeatMAGATour標記紅了起來。

諾亞表示，他在某次機緣下看到川普網站的集會活動消息。諾亞隨後推文，民眾如果買了票不去很糟糕，他當時不知道事情會發展成這樣。

諾亞預期可能被川粉攻擊，一名網友私訊他說，「你必須去親男友然後不要再用推特了」。還有人攻擊他為全素主義者及同性戀者。

這不是諾亞第一次參與政治活動。他曾經參加「為我們的生命遊行」的示威，也在他就讀的高中擔任性及性別指導專線人員。他也曾在奧克拉荷馬州核准醫療用大麻中出過一份力。

他說，「我在推特上張貼的政治議題有些嚴肅、有些則是開玩笑。因為川普很爛，我想讓大家快樂一點。對於川普擔任美國總統這件事我感到很難過，我試著在網路上張貼一些有趣的事情，讓大家在這麼爛的環境中可以開心一點」。

美國總統川普15日造勢活動仍有許多空位。取自推特（@Shelby85852779...
美國總統川普15日造勢活動仍有許多空位。取自推特（@Shelby85852779）
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諾亞的玩笑話竟然真的讓川普造勢活動有數千個空位。取自諾亞推特
諾亞的玩笑話竟然真的讓川普造勢活動有數千個空位。取自諾亞推特
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川普大麻

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