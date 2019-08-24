神推文！17歲男玩笑話 讓川普造勢場子出現數千個空位

2019-08-24 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



17歲的諾亞在網路上的言論竟然讓美國總統川普15日在新罕布夏州在的造勢活動空下數千個空位。

據OUT報導，諾亞某天逛完川普網站後推文，「嘿各位！你們絕對不要去川普網站預定造勢票券後不出席，讓造勢活動有空位子（預定票券為免費的），你們絕對不要這樣做！」

hey everyone you totally shouldn't go on tr*mp's website and reserve tickets for his rally and not show up so that there's empty seats (the tickets are free) but you should definitely not do that!!! — noah🏳️‍🌈 (@noahforchange) 2019年8月10日

這則推文立刻引來關注，近四萬多名網友回覆。有網友說，「我絕對沒預訂十張票券」。也有人用「Peepee Poopoo」、「Mike Litoris」等搞笑名字回覆留言。

更神的是，川普造勢活動上真的出現數千個空位。

據報導，儘管曼徹斯特的SNHU活動場地內還有數千個空位，場外卻有數千名川普支持者進不去，情況因為#EmptySeatMAGATour標記紅了起來。

oh my god #emptyseatmagatour pic.twitter.com/vBCLnoqAI6 — noah🏳️‍🌈 (@noahforchange) 2019年8月16日

諾亞表示，他在某次機緣下看到川普網站的集會活動消息。諾亞隨後推文，民眾如果買了票不去很糟糕，他當時不知道事情會發展成這樣。

諾亞預期可能被川粉攻擊，一名網友私訊他說，「你必須去親男友然後不要再用推特了」。還有人攻擊他為全素主義者及同性戀者。

這不是諾亞第一次參與政治活動。他曾經參加「為我們的生命遊行」的示威，也在他就讀的高中擔任性及性別指導專線人員。他也曾在奧克拉荷馬州核准醫療用大麻中出過一份力。