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削社安、Medicare開支 川普第2任計畫？

2019-08-24 13:53世界日報 編譯黃秀媛／綜合23日電

共和黨人希望川普總統縮減社會安全網，以遏制聯邦赤字爆炸；共和黨國會議員表示，川普不排除這種想法，並可能把削減社會安全和聯邦醫療保險(Medicare)開支，列為當選連任後的「第二任計畫」。

川普2016年競選總統時就宣稱他不只能夠平衡聯邦預算，也能完全消除當時接近19兆元的國債；但他上任以來，國債不但沒有減少，他推動的減稅和貿易戰反而使聯邦赤字和國債暴增。

國會預算處21日說，本年度聯邦赤字將達到9600億元，下年度更將突破1兆元。

川普當年競選時也一再誓言，絕不廣泛削減各種受歡迎的聯邦計畫，宣稱「我不會像其他共和黨人一樣削減社會安全福利，我不會削減聯邦醫療保險或醫療補助計畫 (Medicaid)。」

共和黨人並未期望川普在競選連任期間推動削減開支，可是他們顯然鼓勵川普當選連任後這樣做。

一些共和黨參議員說，他們已和川普討論過縮減聯邦醫療和退休計畫開支，因為這對減少聯邦赤字非常重要。

代表喬治州的共和黨參議員普度(David Purdue)說，對付國債問題可能得由第二任期的總統來執行，因為一提到保全社會安全計畫，大部分人會認為這是要削減福利。

代表南達科他州的共和黨參議員熊恩(John Thune)說，減少這些聯邦計畫的費用需要「總統領導」，國會也必須有勇氣做一些艱難的表決。

他說：「我們不能再拖下去。我希望川普在第二任期會感興趣。有他領導我相信我們可以開始對付這種危機，而且這絕對是危機。」

維持財政紀律以控制赤字和國債向來是共和黨的主張，可是民主黨對國債不斷激增也表示關切；代表蒙大拿州的民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)說，國債已高得財政上根本維持不下去。

共和黨川普民主黨

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