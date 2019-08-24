羅島州獲台灣贈6艘龍舟 將在9月這個重要日子亮相

2019-08-24 14:07 世界日報 記者薛劍童╱羅德島報導



中華民國政府暨民間單位致贈美國羅島州龍舟儀式，22日在羅島州普塔吉市(Pawtucket)Festival Pier河畔舉行。北美台灣商會、世界聯合基金會、活力台灣、台塑企業號、友誼之船和僑務委員會等各捐贈一艘龍舟, 合計六艘。新龍舟將在9月6日和7曰舉辦的「羅島州龍舟賽暨台灣日20周年慶」活動亮相。

捐贈儀式上，徐佑典伉儷(右四、五)、副州長麥丹尼(左五)、歐宏偉(左三)、葉超(左一)、吳子平(右三)、Robert Billington(右一)在新龍舟前合影。 記者薛劍童╱攝影 分享 facebook

羅島州黑石河谷旅遊局(Blackstone Valley Tourism Council)局長Robert Billington說，此次第20屆羅島州龍舟賽暨台灣日，不只是比賽、藝術、美食, 舞蹈，而且節目內容豐富，展示多元文化，歡迎民眾參與。他表示將有航空公司贊助優勝機票，鼓勵民眾到台灣旅遊。

羅島州副州長麥丹尼(Daniel McKee)致詞指出，龍舟比賽促進文化、經濟、貿易、教育、健康等持續深化交流，也期待雙方進一步提升夥伴關係。駐波士頓經濟文化辦事處處長徐佑典表示，龍舟捐贈將給羅島州更多民眾及社區團體參賽機會，擴大台美文化交流。

於2000年創辦「羅島州龍舟賽暨台灣日節慶」活動的羅島州華人協會主席葉超指出，籌辦初期屬於社區小型活動，2004年, 中華民國政府和民間企業捐贈六艘龍舟之後，規模逐年擴增。羅島州華人協會會長吳子平表示，地方政府和民間肯定該活動，也成為當地年度文化、體育盛事。

龍舟賽暨台灣日活動訂於9月6日下午6時至8時舉辦，龍舟賽7日上午9時至下午5時在Festival Pier舉行, 地址：100 Tim Healey Way (Route 114 south), Pawtucket, RI。查詢詳情可上網：DragonBoatRI.com。