企業鑽漏洞躲川普關稅 美國海關盯上

2019-08-24 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國總統川普對中國大陸貨物加徵關稅,讓廠商頭痛。不過,部分中國生產商和美國進口商利用法規漏洞,躲避關稅的衝擊。

美國關稅法321條讓業者有漏洞可躲避關稅。歐新社 分享 facebook

美國1930年關稅法321條(Section 321 of the Tariff Act of 1930)允許個人或企業在24小時內免稅進口不超過800美元的單件貨物。

南華早報報導,美國前總統歐巴馬在2016年為了促進電商發展,將321條款中的免稅門檻從200美元調高至800美元。現任總統川普開始對中國商品加徵關稅後,該條款變得格外重要。

許多廠商運用該條款,化整為零避稅,已經引起美國海關注意。

美國海關22日展開一年的試辦措施,請運用321條款的業者自願提前申報相關資料。外界專家表示,這是美國海關打擊漏洞的第一步。

深圳一家貨運公司老闆表示,他低報運往美國的貨物價格,以符合321條款。「我知道這項條款...申報真實價值不切實際。不過,這當然有風險,一旦美國海關發現,就會沒收貨物」。

有倉儲物流業者採用「轉運配送」(drop shipping),幫美國客戶免稅進口商品。轉運配送的零售商從未實際接觸到貨物,貨物會直接運送給消費者。

這些產品在中國南部製造後運到香港。消費者在網路下訂單後,商品會出現在香港倉儲設施的管理系統,工作人員撿貨包裝後出貨到美國,由於每件商品的進口人、也就是終端消費者不同,且價值不超過800美元,進入美國時不用繳關稅。接著,商品透過貨運公司送到美國消費者手上。

除了321條款,美企也利用加拿大避稅。他們先將貨物運送到加拿大,接著再用卡車運送至美國,躲避美國針對中國商品加徵的關稅。