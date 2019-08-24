美國商會：不希望看到美中關係進一步惡化

2019-08-24 02:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美中貿易緊張再升級，美國商會23日發布聲明指出，不希望看到美中關係進一步惡化，敦促美中政府回到談判桌，以完成協議。

中國大陸宣布對750億美元進口美國商品分次加徵關稅後，美國總統川普推文表示，他今天稍晚將回應中方的關稅措施；川普稱美國不需要中國大陸，並要求美國企業尋找中國大陸以外的替代方案，包括回美國生產。

美國商會副總裁布倫特（Myron Brilliant）透過聲明表示，多年來，美國商界一直表達對於解決中方不公平貿易行為缺乏進展，美國商會向來鼓勵美國政府採取強硬舉措，並透過談判解決這些挑戰。

布倫特說，儘管商界仍然關切這些問題，但美中之間長達40年的貿易關係，大部分都是富成效、具建設性，且互惠互利。

聲明寫道，相信持續、具建設性的交流是正確的方向，不希望看到美中關係進一步惡化；敦促美中政府回到談判桌，完成一項解決技術轉移、智慧財產權執法、市場准入等議題的協議。

美中上月底結束在上海的貿易談判後，預計9月初在華府續談，但川普隨即宣布，自9月1日起對其餘3000億美元中國大陸輸美商品加徵10%關稅；川普政府本月又宣布，延至12月中對部分產品加徵關稅，以避免影響聖誕節購物。