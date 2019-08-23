親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普:美國不需要中國 沒有中國會更好

2019-08-23 23:20聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普23日早上推文宣稱，將於當日下午對中國開徵美國貨物關稅做出回應，並重彈中國從美國偷走數以兆計美元的舊調，揚言美國不需要中國，沒有中國甚至會更好，要中國的美商趕緊回國生產。

美中貿易衝突愈演愈烈。圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）6月29日...
美中貿易衝突愈演愈烈。圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）6月29日在G20大阪峰會場邊會晤。美聯社
分享

川普

相關新聞

川普搶婦女票考慮換副手？傳聞人選是她

2019-08-23 21:27

美共和黨大金主大衛柯克去世 享壽79

2019-08-23 21:46

華促會籲華人反對川普歧視政策

2019-08-23 15:12

員工健保瘋漲 拖累薪資調升…醫療反惡化 生活變更糟

2019-08-23 14:09

報告總統！美聯社民調：川普不滿意度超過6成

2019-08-23 14:01

年度最賺男星 巨石強森打敗「復仇者」群雄

2019-08-23 13:54

富樂頓州大命案破了 涉刺死華人同事 華嫌武初業落網

2019-08-23 13:24

影／白宮經濟顧問：仍規畫9月美中貿談

2019-08-23 07:25

美國公布指控華為文件 孟晚舟案波及四銀行

2019-08-23 01:35

川普改口 不推新減稅計畫

2019-08-23 01:34

買格陵蘭、自詡上帝 川普愈來愈暴走

2019-08-23 00:33

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

男子天天喝珍奶腹痛嘔吐 送醫腸道夾出黑礦石

2019-08-23 10:41

大陸宣布將對750億美元美國產品加徵報復性關稅

2019-08-23 20:09

貿易戰反擊！陸要對美750億美元進口商品加徵關稅

2019-08-23 20:20

聽聞北京對美國貨加稅 這是川普的第一個反應

2019-08-23 21:42

影／強生會馬克宏腳擺桌上挨轟 影片還他清白

2019-08-23 10:48

兩兄弟將6歲女童強姦殺害 媽媽幫忙隱瞞棄屍

2019-08-23 09:50

美製造業萎縮 十年首見

2019-08-23 01:34

澳幣一直貶且可能再貶 會不會惹毛川普？

2019-08-23 10:08

男子準備踏出電梯卻急降 在眾人面前當場遭夾死

2019-08-23 16:01

川普突然好想買格陵蘭 原因竟跟中國有關？

2019-08-23 09:37

影／亞馬遜雨林進入死亡螺旋？專家：恐非洲草原化

2019-08-23 15:58

川普放話 將助蘋果戰三星

2019-08-23 02:22

樂園陷犯罪危機 暑假出國玩 來到這裡...慎防遇「劫」難

2019-08-23 09:00

威廉王子全家搭廉航度假 1人不到3千元

2019-08-23 18:14

影／巨大翻車魚現身！資深潛水客：20年來首次遇到

2019-08-23 16:44

摩爾定律失效？ 為什麼台積電不這麼認為

2019-08-23 11:48

北京對美貨加稅 川普預告將回應陸關稅

2019-08-23 23:20

陸祭報復關稅！川普顧問：談判將繼續 貿易戰不影響經濟

2019-08-23 22:13

全球雖趨緩 聯準會主席誓言確保美經濟持續擴張

2019-08-23 22:42

川普再批Fed 預告將對中國關稅行動 道瓊早盤大跌400點

2019-08-23 23:31

美關切中越南海爭端 指北京破壞區域和平

2019-08-23 04:37

川普搶婦女票考慮換副手？傳聞人選是她

2019-08-23 21:27

Fed內部異見多 降息之路顛簸

2019-08-23 02:31

YouTube針對疑似中國網軍也宣布封鎖 210個頻道

2019-08-23 08:08

道瓊漲 標普持平 那斯達克跌 市場只在乎鮑爾今天談話

2019-08-23 07:17

川普:美國不需要中國 沒有中國會更好

2019-08-23 23:20

安倍累計在任2798天 與佐藤榮作並列戰後最長

2019-08-23 07:01

日本風靡「珍珠塞鼻孔」自拍！網友崩潰：拍完還要吃嗎？

2019-08-23 17:16

員工健保瘋漲 拖累薪資調升…醫療反惡化 生活變更糟

2019-08-23 14:09

YouTube教學首次挖鑽石 女子找到3.72克拉黃鑽

2019-08-23 19:00

影／為亞馬遜野火槓上全球 BBC：巴西人挺波索納洛

2019-08-23 12:53

拿孟晚舟當美中貿易戰談判籌碼？龐培歐否認

2019-08-23 08:21

波多黎各換格陵蘭？ 波民：非常願意

2019-08-23 14:16

鮑爾與習近平誰對美國更不利？ 川普的答案是...

2019-08-23 22:58

報告總統！美聯社民調：川普不滿意度超過6成

2019-08-23 14:01

Fed下個月是否降息 決策官員有三人表態反對一人猶豫

2019-08-23 06:54

想拚KPI？工作效率最高的日子和時段看這裡

2019-08-23 09:48

波蘭山區落雷5死100傷 有人墜落數百公尺喪生

2019-08-23 11:09

美國公布指控華為文件 孟晚舟案波及四銀行

2019-08-23 01:35

開心體驗刺激遊樂設施 發射前纜繩「爆裂」遊客嚇傻不敢動

2019-08-23 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top