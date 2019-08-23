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華促會籲華人反對川普歧視政策

2019-08-23 15:12世界日報 記者黃少華／舊金山報導

美國總統川普誇張行徑愈來愈多。華盛頓記者張加／攝影
美國總統川普誇張行徑愈來愈多。華盛頓記者張加／攝影
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總統川普21日第三度提出撤銷憲法賦予人民的出生地公民權 （irthright citizenship）。華人權益促進會指出，川普要藉此進一步推崇「白人至上主義」，打造以白人為主的美國，顯示出美國種族歧視的歷史將會重演，把美國社會推倒至「排華時代」。

華人權益促進會倡議主任馮弘美表示，川普此次的提議與其反移民的基本方針完全一致，再次挑動社會，引起反移民情緒，操縱不同群體去互相敵視。

馮弘美認為，從擴大聯邦政府的移民執法範圍和權力，到擴大「公共負擔」（public charge）定義去打壓低收入移民家庭和家屬移民制度，到取消國際人權法案所賦予難民和兒童的保護，再到今天所謂的「定錨寶寶」（anchor babies），顯示出川普對目前美國多元化的民權社會的蔑視。

川普的「定錨寶寶」再次被利用，去標籤移民社會。馮弘美認為，這讓移民成為美國移民制度的代罪羔羊。她說，總統川普只能行使憲法賦予的行政權，而不能代替其他機關去為美國立法或改革或解釋憲法，任何有關於移民法案的議案必須得到國會大多數議員共識。

馮弘美表示，美國出生地公民權與在美華人社區有莫大的關係，黃金德案（US v. Wong Kim Ark）確立了美籍華人與所有往後在美出生人士的公民權。

120年前在舊金山出生的黃金德是美國公民，從中國旅遊回美時因膚色受到不平等的入境審核，移民局借用他父母的移民身分而拒絕他入境。此案最終上訴至聯邦最高法院，確立了憲法第14條修正案——不論族裔或國籍，賦予所有人平等的待遇。

在美落地生根的華人社區完全明白歧視性的移民政策帶來的影響，一直利用司法制度來反抗行政機關的不公。

馮弘美說：「華人社會明白到憲法是爭取公義與平等權利的最後保障。華人曾經被不平等對待，明白移民社區需要積極去爭取，才能得到公義。華人社區需要聯合其他有色人種的移民社區，團結一致，反對歧視政策，爭取提倡公義，平等與包容的社會。」

移民川普舊金山

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