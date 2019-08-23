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員工健保瘋漲 拖累薪資調升…醫療反惡化 生活變更糟

2019-08-23 14:09世界日報 記者胡玉立／綜合報導

根據非營利組織凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最近分析指出，過去十年來，美國大型企業公司的員工醫療保險開銷上漲幅度又快又猛，漲幅是工資漲幅的兩倍多，更是通貨膨脹的三倍多；醫療品質未改善，也壓抑了員工的調薪幅度。

自2008年至2018年，員工超過1000人的大型企業員工醫療保險開銷增加67％；2018年，大企業員工四口之家的醫療保險開銷是7726元，高於十年前的4617元。

7726元中的4706元用於支付保費，通常定期從員工薪資單扣款；另外3020元為員工自付額、共同支付和共同保險；至於雇主為員工支付的保費，同期也增長51％，從1萬零8元增加到1萬5159元。

凱瑟家庭基金會副總裁辛西婭．考克斯(Cynthia Cox)表示，「員工看得到他們自掏腰包的自付金額，也看得到薪水單上的固定扣款，但多半不知道雇主為員工另外支付了多少保費。」

「十年前，雇主每年花費1萬元購買家庭醫療保險，現在每年花費超過1萬5000元。」考克斯表示，隨著雇主支付的醫療保險開銷上升，本來可以為員工調薪的資金，自然轉去支付醫療保險，「醫療保健成本上升，明顯抑制了工資水平。」

但協助企業管理醫保計畫的非營利組織「全國健康商業組織」(National Business Group on Health，NBGH)執行長馬科特(Brian Marcotte)表示，「醫療保險開銷的確是工資的考慮因素，但工資上漲與否，公司當年業績表現、來年業績預估及行業薪酬競爭力數據等因素，比醫療保險開支更重要。」

不過，儘管開銷變高，醫療保險品質並未隨之改善；考克斯指出，過去這幾年的醫療保健狀況一直在下降，人們壽命沒有變得更長，生活質量也沒有變得更高。

罪魁禍首不只是保險公司，醫院和處方藥高定價也讓保費和免賠額不斷上漲；美國的醫生出訪費、住院費和藥費，都高於其他國家。

考克斯表示，「在許多地方，雇主或保險公司進行採購時，醫院扮演相當大的市場影響力量。特別是在醫院沒有競爭對手的地方，院方可以設定並抬高價格。」

有些公司開始想辦法降低醫療保險成本，馬科特指出，「愈來愈多公司設置接待員，協助員工找尋合適的醫療護理、做出最佳決策。傳統按服務收費或依就診次數報銷的醫療模式，也開始轉向更全面以患者為中心的群體健康管理模式。」

許多雇主更常使用遠距醫療，透過網路或電訊提供消費者醫療保健服務，而不是讓消費者去找尋醫療保健服務；雇主希望透過種種舉措，改善員工和員工家人健康，進而降低醫療成本。

過去十年來，美國大型企業公司的員工醫療保險開銷上漲幅度又快又猛。圖／世界日報提供
過去十年來，美國大型企業公司的員工醫療保險開銷上漲幅度又快又猛。圖／世界日報提供
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