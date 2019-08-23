報告總統！美聯社民調：川普不滿意度超過6成

2019-08-23 14:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合22日電



62%美國人不滿意川普總統整體工作表現。圖／世界日報提供 分享 facebook

美聯社和美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)22日公布新民調指出，62%國人不滿意川普總統整體工作表現；同天公布的Hill-HarrisX民調也指出，川普的婦女支持度下滑。

不過，儘管川普民調偏低，孟莫斯大學(Monmouth University)的新民調卻顯示，多數民眾仍反對彈劾川普。

AP-NORC在8月15至19日訪問1058名成人，誤差值為正負4.2個百分點，並於22日公布民調結果；每十名國人中，約有六人(62%)不滿川普整體表現，僅有36%認同川普擔任總統的表現。

離總統選舉剩下14個月，雖然民調數字不漂亮卻保持穩定；川普在AP-NORC民調滿意度從未掉出32%，但也未高於42%，是此民調滿意幅度最小的總統。

AP-NORC民調顯示，雖然民眾支持川普的經濟表現，但川普在移民、健保、外交政策與槍枝管控等重大議題的表現卻不佳；36%民眾滿意川普槍支政策，61%反對。

不過，滿意川普經濟政策的民眾顯著增加，持正反意見的民眾各占46%和51%，差幅不大。

民調公司Hill-HarrisX在22日公布的新民調則指出，川普過去一個月在婦女選民間的滿意度些微下滑至42%，比7月20日至21日進行的相同民調下滑三個百分點；過去一個月郊區選民對川普的滿意度則持平在44%。

Hill-HarrisX在8月18日至20日訪問2002名登記選民，誤差值為正負2.2個百分點。

根據孟莫斯大學22日公布的民調，儘管川普滿意度低迷，仍有59%國人反對彈劾川普，35%國人表示支持彈劾；只有41%民眾希望眾院司法委員會(House Judiciary Committee)對川普開始彈劾調查。

孟莫斯大學民調顯示，72%民主黨人支持彈劾川普、獨立選民僅38%、共和黨則為8%；只有20%國人認為參院會同意彈劾川普，31%民眾認為開啟正式彈劾程序卻未讓川普下台，將成為川普連任口號並壯大他的氣勢。

孟莫斯大學在8月16日至20日訪問800名美國成人，誤差值為正負3.5個百分點。