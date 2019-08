年度最賺男星 巨石強森打敗「復仇者」群雄

2019-08-23



「富比世」年度最賺男星巨石強森年收入達8940萬元。圖/世界日報提供 分享 facebook

每年一度「富比世」(Forbes)最賺錢男星排行榜出爐,巨石強森(Dwayne `The Rock` Johnson)從去年冠軍喬治庫隆尼(George Clooney)手上搶回寶座,年收入達8940萬元,除了「玩命關頭:特別行動」、「野蠻遊戲」等大片的酬勞外,他在HBO自製自演的影集「好球天團」的片酬也是小螢幕頂級,累積起來自然是一大筆財富。

巨石強森這位作品豐富的47歲演員透過老片新拍又闔家觀賞的「野蠻遊戲:瘋狂叢林」(Jumanji: Welcome to the Jungle)海撈一筆,佳評如潮即將推出續集。而他先前因主演「玩命關頭」(Fast and Furious)系列電影打響名號,這個月也推出新片「玩命關頭:特別行動」(Hobbs & Shaw)。

市場研究公司Comscore分析師德葛拉畢迪恩(Paul Dergarabedian)表示:「他變成票房保證的男演員,而且他馬不停蹄地工作,非常努力不懈。」

令人詫異的是,漫威(Marvel)電影宇宙共有五位男星上榜,「復仇者聯盟」(Avengers)中最會賺錢的卻是「雷神索爾」克里斯漢斯沃,年收入有7640萬元,贏過「鋼鐵人」小勞勃道尼的6600萬元。克里斯漢斯沃除了「復仇者聯盟:終局之戰」外,還有演出「MIB星際戰警:跨國行動」的酬勞,藉此超越了「漫威一哥」小勞勃道尼。

排名第四的是「廁所愛情故事」寶萊塢紅星阿克夏庫瑪,第五名為華人影視天王成龍,他們去年也都在年收入最高男星榜上各自佔有一席之地,吸金實力不遜歐美紅星。

演而優則導、在奧斯卡上頗出風頭的「一個巨星的誕生」布萊德利庫柏勇奪第六名,喜劇巨星亞當山德勒拿到第七名,第八、九名分別是「美國隊長」克里斯伊凡與「蟻人」保羅洛德,近期在真人版「阿拉丁」表現突出的威爾史密斯則以年收入3500萬元排到第10名。

去年靠出售龍舌蘭公司進帳10億元的冠軍喬治庫隆尼,這次卻跌出前10名。