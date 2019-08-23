富樂頓州大命案破了 涉刺死華人同事 華嫌武初業落網

2019-08-23 13:24 世界日報 記者啟鉻／加州橙縣報導



家州富樂頓警方22日宣布，逮捕51歲的華人兇嫌武初業。美聯社 分享 facebook

加州富樂頓州立大學(Cal State Fullerton)日前發生57歲華裔顧問陳石江(Steven Shek Keung Chan)遭刺殺致死案，警方22日午後舉行記者會，公布已於21日晚拘捕嫌犯武初業(Chuyen Vo，音譯)；嫌犯是死者生前同事，目前行凶動機仍在調查中。

富樂頓市警局局長頓恩(Robert Dunn)在記者會上表示，現年51歲的武初業涉嫌殺害華裔陳石江，並於21日晚在所住的杭廷頓灘家中被捕，相信他是該命案唯一的嫌犯。

死者陳石江自2009年起擔任富樂頓州大預算及財務、大學擴展教育部門學生服務主管，並於2017年退休，2019年初回聘返校區從事顧問。由於案件正在調查中，警方尚不能對死者生前與兇嫌關係作出判斷，對兇嫌在富樂頓州大擔任什麼職位則不便回答。

嫌犯因涉嫌謀殺被收押，不得保釋。

頓恩指出，目前警方尚未找到嫌犯作案行刺凶器，但在死者車下發現一個背包，裡面竟有需要手動的爆炸裝置，以及用於綁架的工具，包括鏈條、假髮及並非作案用的匕首等。這些東西給警方提供了嫌犯是有目的殺人證據，並非隨機殺人。

據了解，陳石江生前住在洛杉磯縣聖蓋博谷東區縣屬地哈仙達岡(Hacienda Heights )，遇害當天是該校開學首日，在南校區停車場自己的汽車內遭殺害。

死者有兩個孩子在哈仙達岡拉朋地學區就讀，該學區華裔教委郭志與死者生前是鄰居，表示會對死者家屬提供盡可能的協助，包括提供陳家孩子心理諮詢；另一華裔教委張金生則說，事發次日教委會就派心理諮詢專家為陳家兩個孩子提供援助。

富樂頓校長沃基(Fram Virjee)表示，加州州立大學九個校區的警力都參與了命案調查，目前尚無對校區安全進一步的威脅，希望學生及教職員互相支持；雖然這是一個獨立事件，但警方近期會增加在校區巡邏頻率。