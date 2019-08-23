白宮經濟顧問庫德洛：美中貿易談判9月仍可能會面協商

2019-08-23 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



白宮經濟顧問庫德洛告訴福斯商業新聞網，美國與中國周三（21日）就貿易問題進行了電話會議，雙方這場協商「富有成效」。

庫德洛說，未來幾天還會再開另一個電話會議。

彭博資訊報導，庫德洛在白宮接受福斯訪問後，對守候在外的其他媒體記者說，美方仍舊計畫在9月安排中方談判代表團前來美國，且有可能促成談判首長在華府會談。

庫德洛另外也指出，減稅方案還在考慮並沒有被排除，針對中產階級家庭的減稅與稅務優惠將會在明年總統競選活動中推出。