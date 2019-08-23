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川普改口 不推新減稅計畫

2019-08-23 01:34經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普21日表示，不再考慮推行新減稅計畫以強化經濟成長動能，肩稱美國經濟依然強勁，推翻他前一日的說法。

川普21日在白宮對媒體記者說：「我看不出有任何理由那麼做。我們不需要，經濟很強健。」

川普也推翻日前提出的另一個想法：讓資本利得與通膨指數連動，藉此降低資本利得稅，「我不尋求指數化…我想，若這麼做，會被認為圖利菁英…我希望給中產階級和勞工減稅 」。他補充說，這是一種選項，但他「不愛」。

但他20日說，對是否調降薪資稅「考慮了很久」，而且「也在思考」資本利得指數化。

華爾街日報指出，川普對推行所謂「減稅案2.0」說法反覆，顯示白宮擔心再提減稅可能傳達現行經濟政策有問題、需補強的訊息。顧問建議川普，把經濟若出任何差錯歸咎於聯準會（Fed）政策失當。此外，這種減稅方式是否真能提振經濟受到部分經濟專家質疑，而資本利得指數化更牽扯出法律職權爭議。

川普2017年減稅刺激經濟的效力已消退，儘管美國失業率仍低且消費者支出仍強，警訊已浮現，第2季國內生產毛額（GDP）季增年率就從一年前的3.5%趨緩到2.1%。

國會預算處（CBO）21日則指出，貿易壁壘提高，正導致美國經濟趨緩、家庭所得減少。CBO指出，美國與國外從去年1月以來貿易政策轉變，將使美國2020年實質國內生產毛額（GDP）規模比原估減少0.3%，並可能使美國家庭所得平均減少0.4%。

CBO也預估，聯邦預算赤字增速比預期還快，2020年度預算赤字將突破1兆美元，比原先估計提早兩年破兆。

川普白宮

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