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MIT媒體實驗室因淫魔捐款風暴不斷 兩學者將離職

2019-08-22 16:57聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美國知名的麻省理工學院（MIT）媒體實驗室接受淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）捐款引發的風暴持續不斷，儘管上周實驗室主任伊藤穰一（Joi Ito）為收受捐款道歉，兩名實驗室學者本周說，他們將為實驗室與艾普斯坦的關係而離職。

紐約時報22日報導，兩名隸屬媒體實驗室的學者──麻省理工副教授朱克曼（Ethan Zuckerman）及訪問學者馬提亞斯（J. Nathan Matias）本周表示，將因艾普斯坦捐款一事離職。

艾普斯坦是紐約投資人，經常贊助科研及慈善事業，他曾因2008年教唆未成年少女賣淫而被定罪，上月因另幾件未成年性交易案被捕，本月10日在紐約曼哈坦監獄自殺身亡。由於部分違法情節令人震驚，媒體通稱他為淫魔。

伊藤穰一15日為媒體實驗室及他個人的創投基金收受艾普斯坦捐款道歉，但他未詳細說明艾普斯坦究竟捐了多少錢。多項財務揭露紀錄顯示，艾普斯坦透過他的慈善基金會，兩度捐款MIT，2012年捐了5萬美元，2017年捐了15萬美元，但不清楚這些錢是否給了媒體實驗室。

紐時指出，艾普斯坦在與伊藤穰一碰面前，可能就與媒體實驗室領導階層有交情。本月公布的一份法院證詞中，有一名女性作證指出，當她還少女時，有人叫她去艾普斯坦位於維京群的一個島上與閔斯基（Marvin Minsky）性交。閔斯基是人工智慧領域創始先鋒，1980年代中期創立MIT媒體實驗室，2016年過世，享壽88歲。

美國麻省理工學院媒體實驗室。取自MIT Media Lab臉書
美國麻省理工學院媒體實驗室。取自MIT Media Lab臉書
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麻省理工學院捐款

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