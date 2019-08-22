大談G7迎回俄國 川普強勢重塑形象

2019-08-22 17:21 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國總統川普強勢大談迎回俄國，強勢背後與塑造「美國優先」的態度有關。(photo by Flickr) 分享 facebook

美國總統川普日前獨排眾議想迎回俄羅斯，讓G7論壇回到G8。據22日外媒報導，相對於過往願意配合國際事務的歐巴馬，川普想透過在高峰會上的行為，重塑美國優先形象。對此，保守派專家羅伯茨分析，川普將用強勢態度要回當初美國多付出的，例如北約過度仰賴美國等，並只參與合乎美國利益的議題，至於迎回俄國，川普認為經貿議題若加入俄國，能帶來很多利益。

川普盼俄國回歸

根據《CNN》報導，針對即將到來的G7高峰會，川普又再提出去年提過的「迎回俄羅斯」，俄國是在併吞克里米亞後被排除G7，會員國多數都認為，要等俄國與烏克蘭處理好克里米亞議題後，才會再對莫斯科當局敞開大門。

不過，川普本次看起來是認真希望明年邀請俄國回歸，他甚至致電本次東道主法國總統馬克宏，馬克宏也一反原本的歐洲立場，認為該重邀俄國入G7，原因可能是想控制住川普（以防上一屆他與當時東道主加國總理杜魯道的互罵場景重演），又或是與川普的條件互換（馬克宏明顯想本次峰會主動提經濟平等與氣候變遷議題）。

川普強勢的背後用意

《政治網》報導，針對邀回俄羅斯的理由，川普表示，G7高峰會每次談的議題大多都與俄國有關，為何不直接找俄國加入商討，既能增加經貿協議的共同利益，也會更有效率，否則簽署會後公報成效甚微。川普的話語也透露出，他與其他國家對聯合公報的重視程度有大不同，川普去年就寫下首次未簽署聯合公報的「創舉」。

專家羅伯茨也認為，撇除川普邀回俄羅斯的理由，他其實也帶有私心，川普一直想塑造出與歐巴馬大不同的強悍形象，在高峰會屢屢為所欲為的強勢態度也是想掌握主導權，逐漸把議題拉回「美國優先」，有利於美國的才做，其他一律否決，不像歐巴馬那麼配合國際社會公益議題。畢竟川普的重心不是其他國選民怎麼看他，而是國內的核心選民怎麼看。

本次峰會分歧大

據《IBT商業網》報導，外媒也不看好本次峰會的意見會有共識，馬克宏肯定是想談經濟平等與氣候變遷議題，但這2者偏偏都不是川普支持的，川普在經濟上是極端保護主義且雙邊主義、不可能支持多方平等協議，對氣候變遷更無需多論，他早就退出巴黎協定，更多次說氣候議題是假議題。

在還沒談就被看衰的情況下，這很可能是G7從1975年成立後的首度沒有聯合公報，目前已知的是有著選戰壓力的川普一定不會放棄「美國優先」，他願意與其他成員國有多少共識、釋出多少善意，沒人說得準。

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