心情差就虐童？阿嬤拿2歲孫女腳燙熱水 冒大水泡恐截肢

2019-08-22 16:29 聯合新聞網 綜合報導



美國一位2歲女童遭阿嬤把雙腳塞進沸水，導致三度燒燙傷，還出現巨型水泡。圖擷自 dailynews 分享 facebook

美國田納西州11日發生一起虐童案，2歲女童的腳遭阿嬤塞入滾燙沸水中，導致雙腳都出現嚴重的大水泡，母親發現後立刻將女童送醫，檢查後發現她的雙腳有三度燒燙傷，且有截肢的風險，阿嬤事後向警方承認當天是因為自己心情不好才對女童下毒手，而她也被警方以虐待兒童的罪名逮捕，並要求15萬美元（約470萬元台幣）的保釋金。

根據英國《每日郵報》報導，這名女童名叫凱莉（Kaylee Robinson），當天凱莉母親將她交給阿嬤珍妮佛（Jennifer Vaughn）照顧，但過沒多久後凱莉母親卻接到珍妮佛的電話表示要她趕快回來，在電話中凱莉母親多次聽到凱莉的尖叫聲，而當她到家時發現凱莉的雙腳嚴重燙傷且出現了大型水泡，當時她詢問珍妮佛發生什麼事，但她並沒有回應，於是凱莉母親緊急將凱莉送到醫院。

送醫後，醫生發現凱莉雙腳有三度燒燙傷，而事發9天後她經歷了2次手術仍沒有好轉，凱莉母親表示「到目前為止，情況沒有像醫生想的那樣，皮膚會自主地修復，所以他們將在下週從她的大腿上取一些皮膚，試圖修復她的腳。」但她也說凱莉受感染的風險很高，最後可能會面臨截肢。

事發過後，警方也以虐待兒童的罪名逮捕了珍妮佛，並向她要求15萬美元的保釋金，警方說「這是我們見過最嚴重的燙傷」，而珍妮佛也在事後坦承，表示當天她是心情不好，加上孫女不聽話才會對她下毒手，但凱莉母親對珍妮佛的說法相當不諒解，並說「如果可以的話，她將會受到跟我女兒一樣的懲罰，我希望有人像她對我女兒一樣燒傷她的腳。」