川普稱挺民主黨猶太人「大不忠」 猶太裔領袖怒嗆

2019-08-22 14:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合21日電



美國總統川普。 路透社 分享 facebook

美國總統川普20日表示，任何投票給民主黨的猶太人犯下無視或「大不忠」(great disloyalty)的罪，加強他在宗教和支持以色列政策方面的單一政黨競選策略；以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)21日對川普此說保持沉默，與大力抨擊川普此說的外交官、分析師和猶太裔社群形成強烈對比。

川普指猶太人有「雙重忠誠」(dual loyalty，在政治上是指對兩種可能衝突的不同利益的忠誠，導致利益衝突)，且必須比起在各自代表的國家，更忠於以色列。

內唐亞胡對此保持沉默的決定，爭議地反映出他與川普緊密結盟的重要性，削弱以色列傳統上享有的美國兩黨支持，和美國猶太社群與以色列同等重要的關係。

川普放眼明年大選，試圖利用他與內唐亞胡的關係贏得猶太裔選民的支持，猶太裔選民往往支持民主黨。

批評者說，川普這是瞄準少數族裔和移民的廣泛策略，用帶有種族主義的措詞策動工作階級的白人選民。

這是繼川普呼應以色列禁止明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)和密西根州眾議員特萊布(Rashida Tlaib)入境，而以色列照辦後，川普引起的最新一波宗教與政治爭議風波。

政治光譜不同的外交官和分析師齊批川普的發言，指他盼拉攏猶太裔選民，強化對以同盟關係，罔顧兩黨對以色列的立場。

全美猶太裔維權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)執行長葛林布拉特(Jonathan Greenblatt)推文寫道：「不清楚總統所指的猶太裔對誰『不忠』，但不忠指控常被用來攻擊猶太人。」

挺以色列的自由派組織「J Street」公關主任拜洛夫(Logan Bayroff)說：「總統攻擊主流美國猶太裔社群不智且不忠，既危險又丟臉。」

指責猶太人雙重忠誠並非新事，卻是白人民族主義哲學的毒瘤。

川普罵猶太人大不忠前一日，譴責歐瑪和特萊布建議美國切斷對以色列的金援，直到以色列退出約旦河西岸。

川普說：「民主黨去哪了？我認為任何投票支持民主黨的猶太人，不是全然無知，就是大不忠。」