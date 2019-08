川普稱挺民主黨猶太人「大不忠」 猶太裔領袖怒嗆

美國總統川普。 路透社 分享 facebook

美國總統川普20日表示,任何投票給民主黨的猶太人犯下無視或「大不忠」(great disloyalty)的罪,加強他在宗教和支持以色列政策方面的單一政黨競選策略;以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)21日對川普此說保持沉默,與大力抨擊川普此說的外交官、分析師和猶太裔社群形成強烈對比。

川普指猶太人有「雙重忠誠」(dual loyalty,在政治上是指對兩種可能衝突的不同利益的忠誠,導致利益衝突),且必須比起在各自代表的國家,更忠於以色列。

內唐亞胡對此保持沉默的決定,爭議地反映出他與川普緊密結盟的重要性,削弱以色列傳統上享有的美國兩黨支持,和美國猶太社群與以色列同等重要的關係。

川普放眼明年大選,試圖利用他與內唐亞胡的關係贏得猶太裔選民的支持,猶太裔選民往往支持民主黨。

批評者說,川普這是瞄準少數族裔和移民的廣泛策略,用帶有種族主義的措詞策動工作階級的白人選民。

這是繼川普呼應以色列禁止明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)和密西根州眾議員特萊布(Rashida Tlaib)入境,而以色列照辦後,川普引起的最新一波宗教與政治爭議風波。

政治光譜不同的外交官和分析師齊批川普的發言,指他盼拉攏猶太裔選民,強化對以同盟關係,罔顧兩黨對以色列的立場。

全美猶太裔維權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)執行長葛林布拉特(Jonathan Greenblatt)推文寫道:「不清楚總統所指的猶太裔對誰『不忠』,但不忠指控常被用來攻擊猶太人。」

挺以色列的自由派組織「J Street」公關主任拜洛夫(Logan Bayroff)說:「總統攻擊主流美國猶太裔社群不智且不忠,既危險又丟臉。」

指責猶太人雙重忠誠並非新事,卻是白人民族主義哲學的毒瘤。

川普罵猶太人大不忠前一日,譴責歐瑪和特萊布建議美國切斷對以色列的金援,直到以色列退出約旦河西岸。

川普說:「民主黨去哪了?我認為任何投票支持民主黨的猶太人,不是全然無知,就是大不忠。」

....like he’s the King of Israel. They love him like he is the second coming of God...But American Jews don’t know him or like him. They don’t even know what they’re doing or saying anymore. It makes no sense! But that’s OK, if he keeps doing what he’s doing, he’s good for.....