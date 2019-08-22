親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

數位身分證明年10月換發 未來結合手機免攜卡

川普稱挺民主黨猶太人「大不忠」 猶太裔領袖怒嗆

2019-08-22 14:56世界日報 編譯陳韻涵╱綜合21日電

美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社
分享

美國總統川普20日表示，任何投票給民主黨的猶太人犯下無視或「大不忠」(great disloyalty)的罪，加強他在宗教和支持以色列政策方面的單一政黨競選策略；以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)21日對川普此說保持沉默，與大力抨擊川普此說的外交官、分析師和猶太裔社群形成強烈對比。

川普指猶太人有「雙重忠誠」(dual loyalty，在政治上是指對兩種可能衝突的不同利益的忠誠，導致利益衝突)，且必須比起在各自代表的國家，更忠於以色列。

內唐亞胡對此保持沉默的決定，爭議地反映出他與川普緊密結盟的重要性，削弱以色列傳統上享有的美國兩黨支持，和美國猶太社群與以色列同等重要的關係。

川普放眼明年大選，試圖利用他與內唐亞胡的關係贏得猶太裔選民的支持，猶太裔選民往往支持民主黨。

批評者說，川普這是瞄準少數族裔和移民的廣泛策略，用帶有種族主義的措詞策動工作階級的白人選民。

這是繼川普呼應以色列禁止明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)和密西根州眾議員特萊布(Rashida Tlaib)入境，而以色列照辦後，川普引起的最新一波宗教與政治爭議風波。

政治光譜不同的外交官和分析師齊批川普的發言，指他盼拉攏猶太裔選民，強化對以同盟關係，罔顧兩黨對以色列的立場。

全美猶太裔維權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)執行長葛林布拉特(Jonathan Greenblatt)推文寫道：「不清楚總統所指的猶太裔對誰『不忠』，但不忠指控常被用來攻擊猶太人。」

挺以色列的自由派組織「J Street」公關主任拜洛夫(Logan Bayroff)說：「總統攻擊主流美國猶太裔社群不智且不忠，既危險又丟臉。」

指責猶太人雙重忠誠並非新事，卻是白人民族主義哲學的毒瘤。

川普罵猶太人大不忠前一日，譴責歐瑪和特萊布建議美國切斷對以色列的金援，直到以色列退出約旦河西岸。

川普說：「民主黨去哪了？我認為任何投票支持民主黨的猶太人，不是全然無知，就是大不忠。」

猶太川普以色列

相關新聞

美萬豪酒店廚師揚言大屠殺旅客被捕 家如軍火庫

2019-08-22 14:17

陸男持綠卡返美被扣 卡遭沒收人被抓

2019-08-22 15:07

讓川普霸道外交踢到鐵板 直率丹麥總理「不吃你這套」

2019-08-22 15:07

買島外交風波…川普批對美態度劣 丹麥總理斥無聊

2019-08-22 14:54

美車廠擬自主減排 川普推特飆罵

2019-08-22 14:28

川普擋非法移民 兒童可長期關押

2019-08-22 14:25

「在美國出生直接變公民」 川普認真想廢除

2019-08-22 14:20

想買格陵蘭被笑荒唐 川普斥丹麥總理侮辱美國

2019-08-22 11:30

川普政府改規定 未來將可無限期扣留移民兒童

2019-08-22 10:25

華盛頓州長自認無勝算 宣布退出2020美總統大選

2019-08-22 10:23

非法販運芬太尼 美財政部制裁3中國毒梟

2019-08-22 09:44

領美政府研究費又為中國大學工作 美大學副教授遭訴

2019-08-22 09:43

小飛機北加州滑出跑道起火 機上10人逃過一劫

2019-08-22 08:38

川普怕被認「菁英主義」 否認要降低資本利得稅

2019-08-22 07:55

美國會預算辦公室：貿易爭端讓美國GDP減0.3%

2019-08-22 07:34

川普擬減稅救經濟 催聯準會降息

2019-08-22 00:03

新聞分析／個人鬧脾氣 外交當兒戲

2019-08-22 00:03

格陵蘭不賣 川普怒砍丹麥行

2019-08-22 00:03

為謊稱印第安裔道歉 華倫再起獲最大原民組織支持

2019-08-21 17:47

民主黨9月辯論第10人 卡斯楚跨過門檻

2019-08-21 17:47

民調領先！不給對手同台機會 白登缺席全國代表大會

2019-08-21 17:38

歐記健保4年 助2000萬人受保卻前景堪虞

2019-08-21 17:16

民調反應差 民主黨「全民醫療照顧」選戰王牌鬆動

2019-08-21 17:14

美大學學歷勞工 女性今年將首度比男性多

2019-08-21 14:37

美已婚男3%冠妻姓 理由竟與入贅無關

2019-08-21 13:50

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

上億人曾看過她的片！ 昔日「AV女帝」如今樂住下水道

2019-08-21 21:05

美中貿易戰 川普：注定由我對付中國大陸

2019-08-22 05:03

12歲女孩遭游泳池排水管吸住 大腦嚴重受損陷昏迷

2019-08-21 16:56

川普抗中至上 不惜賭上美國經濟

2019-08-21 19:48

影／男叫囂嗆聲 女一記左勾拳讓他瞬間倒地滾帶爬

2019-08-21 18:11

李顯龍夫人捍衛丈夫高薪：我們又不像他國有各種補貼

2019-08-22 00:31

領美政府研究費又為中國大學工作 美大學副教授遭訴

2019-08-22 09:43

美國經濟不能更好 川普點名罪魁禍首是他

2019-08-21 23:16

女歌手傳照和媽媽分享新閨房 意外發現床頭「私密玩具」

2019-08-22 13:08

美國務卿：美中貿易戰 明年大選前解決

2019-08-22 00:11

不起眼破爛鐵盒竟是傳家寶 背後故事引網友共鳴

2019-08-21 16:19

紐時：川普先生想預防經濟衰退？請停止傷害經濟

2019-08-21 17:18

日本新幹線時速280公里行駛 跑4公里驚見門沒關

2019-08-22 09:36

華郵：中國科學家站在量子革命最前線 美國憂心

2019-08-22 10:40

想買格陵蘭被笑荒唐 川普斥丹麥總理侮辱美國

2019-08-22 11:30

世衛：不用擔心喝下含塑膠微粒的水

2019-08-22 10:40

道瓊大漲240點 零售商財報出色緩解經濟衰退疑慮

2019-08-22 07:08

川普對抗大陸 賭上經濟

2019-08-22 00:10

影／顧客給差評 餐廳老闆趴車打爆擋風玻璃

2019-08-21 16:09

英相強生將會梅克爾 重提廢除愛爾蘭爭議措施

2019-08-21 21:01

網購3D列印機附贈小熊軟糖？ 答案藏在廠商說明書

2019-08-22 11:11

趨勢觀察／美中貿易戰2.0…比氣長

2019-08-21 23:26

川普大勝利 美放寬華爾街銀行交易規定

2019-08-22 00:18

影／怪風吹亂150張充氣床滿天飛 人追著跑網民笑爆

2019-08-22 09:18

巴基斯坦 要求解除寶萊塢明星和平親善大使頭銜

2019-08-21 22:11

格陵蘭不賣 川普怒砍丹麥行

2019-08-22 00:03

8歲男童偷開車飆到時速140 嚇到身體不適

2019-08-22 12:02

日韓允對話 解決貿易紛爭

2019-08-22 00:17

美中貿易戰 川普自稱是天選之人且會贏

2019-08-22 08:27

美股早盤開高 受目標百貨等零售股財報加持

2019-08-21 22:00

Fed會議紀錄意見分歧 但不想留下準備進一步降息印象

2019-08-22 08:25

梅克爾給強生30天提解方 英無協議脫歐的責任交給他扛

2019-08-22 11:20

G7再加1？ 川普出招挺俄重返G8

2019-08-22 00:03

川普堅持打貿易戰 聯準會官員憂拖累經濟成長

2019-08-22 08:29

新聞分析／個人鬧脾氣 外交當兒戲

2019-08-22 00:03

克什米爾地位爭議 國際法庭難約束

2019-08-21 18:20

日韓外長關切香港局勢 王毅：不容外部干預

2019-08-21 18:01

日經：美國加碼禁運華為 為削弱其研發能力

2019-08-22 12:30

為謊稱印第安裔道歉 華倫再起獲最大原民組織支持

2019-08-21 17:47

全球最大 亞馬遜印度園區啟用

2019-08-21 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top