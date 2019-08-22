買島外交風波…川普批對美態度劣 丹麥總理斥無聊

2019-08-22 14:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合21日電



格陵蘭島地廣人稀，人口不到6萬人。（美聯社） 分享 facebook

丹麥原已加班加點準備歡迎兩個禮拜後到訪的川普，然而總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)直言不賣格陵蘭島，結果川普20日推文表示，取消丹麥之行，21日更加碼，指責這種談話「可惡」。

川普總統21日表示，「不可用這種態度對美國講話，至少我在當總統時不准如此」。

對川普此舉，丹麥全國上下大為驚異。總理佛瑞德里克森表示震驚，但她說這種對話簡直無聊透頂，並表示意外與失望。但她也表示丹麥與美國是長期盟友，這不會影響到兩國關係。

川普這樣冷待佛瑞德里克森，是在與世界領袖的交往過程中，選擇了一個不可思議的鬥爭方式，更何況兩人在反移民的問題上有很多共同點。

41歲的佛瑞德里克森是左傾社會民主黨的代言人，今年6月宣誓成為成為丹麥歷史上最年輕的總理，也是該國第二位女總理；如同川普，她的政治理念也是嚴格限制移民、尋求庇護者以及穆斯林，但擁抱一系列社會福利計畫和工會權利。

不少分析家都相信，如果兩位領袖見面，在很多方面都會出現分歧，例如氣候變化、貿易協定等；但談到移民問題，兩人肯定相談甚歡。

民族主義研究中心主任、哥本哈根大學教授哈特托夫(Ulf Hedetoft)認為，佛瑞德里克森政府與川普政府在移民問題方面沒有太大差別，都是全國民粹主義者，雖然她不願承認。

但也有學者表示，雖然佛瑞德里克森與川普都贊成限制性移民政策，但兩者之間存在重大差異，因為她不會在邊境建圍牆，也不會擺出象徵性大於實質的姿勢。

早在川普2016年贏得共和黨的提名後，佛瑞德里克森就在臉書貼文，指責川普建牆的想法「可恨」，相反地建一座橋更好(讓更多無證移民過來)；同時又批評川普既排外又是一個民粹主義者。

此外，在2017年一次報紙訪問中，她直言非常擔心川普棄國際協議，指他決定退出巴黎氣候協議是「嚴重的挫折」。

川普突然取消訪問，丹麥政壇大震撼，他的不出現是因為丹麥拒絕賣格陵蘭島，但丹麥根本沒有人會想到會賣島。佛瑞德里克森迄今仍未對川普的推文作出回應。