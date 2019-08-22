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讓川普霸道外交踢到鐵板 直率丹麥總理「不吃你這套」

2019-08-22 15:07世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

丹麥總理佛瑞德里克森。 （歐新社）
丹麥總理佛瑞德里克森。 （歐新社）
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美國總統川普處理外交的手段，若是放在任何一個西方國家，恐怕都是行不通的；在國際舞台上，川普我行我素，霸道蠻橫，動輒揚言要跟盟友拆夥，交涉時頻頻要求對方讓步，成天把獲致巨大勝利掛在嘴邊，卻拿不出具體證據。

川普這些手段之所以能夠管用，或者至少到目前為止尚未引發外交危機，都是因為他所領導的美國，畢竟是全球最有影響力、實力也最強大的國家。

如何面對川普這樣一位另類風格的元首，各國領袖各有不同對策，其中包括獻上奉承讚美，對於川普天馬行空的點子則一笑置之。

然而，丹麥與格陵蘭政府首長在過去這個周末則以「完全不吃你這套」的態度，展現對川普回應；他們實話實說，表達對於川普有意購買格陵蘭的回應，果然引爆了與川普之間的口角。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)說，格陵蘭是非賣品，「強烈希望如此提議不是認真的。」她還說，整起事件是「很奇怪的討論」，好比「笑話」，「幸好，買賣其他國家與人口的時代，已經結束了。」

雖然佛瑞德里克森同時表示，美國是丹麥最重要的盟友，但她的發言顯然已經讓川普惱怒，在21日宣布取消原訂的丹麥訪問行程。

川普說，佛瑞德里克森的聲明「很討厭」(nasty)，這個詞彙是他常常用來描述政治立場不同的女性政治人物；他也說，佛瑞德里克森其實只要簡單拒絕就好，不必講出「很奇怪」的重話。

從佛瑞德里克森的角度來看，她從頭到尾就不可能與川普一搭一唱。

她的選擇只有兩種，第一是附和川普有意購買格陵蘭的構想，讓自己留下喪權辱國的外界觀感，或者在面對世界超級強權時，為了國家領土嚴正回絕。

佛瑞德里克森是讓川普罕見地踢到鐵板的國家領導人，她坦率說出她對川普以及川普構想的看法。

川普丹麥

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