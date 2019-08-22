陸男持綠卡返美被扣 卡遭沒收人被抓

2019-08-22 15:07 世界日報 記者 世界日報 記者 顏潔恩 ／紐約報導



綠卡正（左）、反面樣本，示意圖與新聞當事人無關。 圖／取自美國公民及移民服務局（USCIS） 分享 facebook

紐約市華裔男子陳先生日前在甘迺迪機場(JFK)入境時，被聯邦移民及海關執法局(ICE)攔截，沒收他持有的永久綠卡，改發臨時綠卡；不久後通知他前去領回扣押的綠卡，卻在他領取時直接逮捕送往移民監獄，至今已囚禁數周。

40多歲的陳先生近期在監獄內致電美國亞裔社團聯合總會求助，表示他早年偷渡來美，一直從事餐飲行業，申請政治庇護之後，多年終於取得永久綠卡；他在被捕前還剛通過公民入籍考試，卻沒想到突然遭遇此變故。

陳先生表示，他在美已娶妻生子，原打算將在中國的其他親屬申辦移民來美，因而去年申請入籍；雖然自己不諳英文，但通過不懈努力，最終通過了入籍考試。

陳先生今年初因中國的家人病危，情急之下立即返鄉；數周後，家人病情好轉，陳先生因為還有工作在身，便訂了機票從甘迺迪機場入境回到紐約。

陳先生描述，當時他跟隨大批旅客排隊過海關檢查，輪到他時，他將手中的中華人民共和國護照和綠卡交給海關人員；結果對方看著電腦在鍵盤上敲打了幾分鐘，最後說要扣留他的綠卡進行調查。

陳先生當下十分驚慌，立即致電律師，在律師與移民局執法人員交談後，對方簽發一張臨時綠卡給陳先生，允許他入境美國；不久後陳先生接到移民局的電話，告訴他可以前往拿回綠卡，但不料就在他抵達移民局時，立即被執法人員逮捕送往移民監獄，至今已囚禁數周。

陳先生很擔憂，不希望被遣返中國、與妻小分離；律師孫瀾濤表示，依照憲法賦予的權利，陳先生可對當局採取法律行動，當務之急要先找出他被抓的理由，這可以詢問之前為他辦理身分的移民律師。

孫瀾濤說，移民局應該不是因為陳先生短暫離美而逮捕他，「背後可能有其他原因」；他說，也許陳先生之前就背負遞解令但不自知，或留有刑事案底、申請身分時曾有造假之嫌等。

他也說，移民欺詐是川普政府重點打擊的重點之一，申請留美身分的文件中若有任何造假，不管是現今或將來，都會帶來某些程度上的影響，提醒移民一定要通過正確渠道申請身分。