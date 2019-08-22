領美政府研究費又為中國大學工作 美大學副教授遭訴

2019-08-22 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國司法部說，堪薩斯大學一位研究人員周三（21日）遭多項聯邦詐欺罪名起訴，他被指控在進行美國政府贊助的研究計畫時，隱瞞與中國大陸一所大學的關係。

現年47歲的陶峰（Feng Franklin Tao）是在堪薩斯大學研究中心進行永續技術研究的副教授，起訴罪名包括一項電匯詐欺和三項專案計畫詐欺。

此時正值美國官員日益擔心中國帶給美國大學的風險，針對華府認為中國有時會採取非法手段獲取長足的技術進展，川普政府欲與北京正面對抗。

在美中貿易戰持續進行之際，美方情報官員已發布有關智財權竊盜或間諜活動的警告。但中國否認有此類活動。

根據司法部，陶峰在堪薩斯大學進行由美國能源部與國家科學基金會簽約贊助的研究計畫時，隱瞞他為中國福州大學工作的事實。

他被指控在2018年5月簽下五年合約，成為福州大學全職人員。堪薩斯大學要求陶峰每年就利益衝突進行申報，但陶峰在這些表格裡「偽稱」沒有任何利益衝突。起訴書說，陶峰自能源部和國家科學基金會詐領逾3萬7000美元。

陶峰接下來必須決定認罪或提出無罪抗辯。目前還不知道陶峰是否為美國公民，以及是否接觸機密資料。