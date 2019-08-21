民主黨9月辯論第10人 卡斯楚跨過門檻

2019-08-21 17:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



前德州聖安東尼奧市長卡斯楚20日晉級，成為第10位參加9月民主黨第三次政見辯論的參選人。 路透 分享 facebook 前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)20日在最新全國民調中贏得2%選民支持，拿下9月的民主黨辯論門票，成為符合第三次黨內辯論資格的第十人。

紐約時報(NYT)報導，這項民調由有線電視新聞網(CNN)委託SSRS公司進行，民調結果替卡斯楚清除辯論門檻障礙。

民主黨第三次辯論訂9月12、13日在休士頓登場，參選人必須符合13萬名各別選民捐款支持，並在四項全國民調中贏得2%選民支持，才有資格參加此次辯論；9月辯論會可能只有一個晚上，將待參加期限28日截止後決定。

競選經理馬雅‧魯伯特(Maya Rupert)表示：「在兩次傑出的辯論表現後，卡斯楚部長已經且持續打造競選里程碑，他從來沒有想要當個曇花一現的參選人，而是寧願持續在領先群的關鍵議題中擴大支持並樹立里程碑；每天都展現給選民看，他是足以與川普總統抗衡的最佳候選人。」

另外九位將參與辯論的參選人分別是前副總統白登(Joe Biden)、華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)、聯邦參議員布克(Cory Booker，新澤西州)、賀錦麗(Kamala Harris，加州)、柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)、桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)、華倫(Elizabeth Warren，麻州)、前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)和印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

卡斯楚曾任德州聖安東尼奧(San Antonio)市長，他上周推出一支新廣告，痛批川普並指責他鼓勵了艾爾巴索(El Paso)本月造成22人死亡的大規模槍擊案。

這支廣告在川普去度假的新澤西州貝德敏斯特(Bedminster)福斯新聞網(Fox News)播送，正巧在CNN民調訪查前不久。