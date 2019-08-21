為謊稱印第安裔道歉 華倫再起獲最大原民組織支持

2019-08-21 17:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



70歲的麻州參議員華倫一度被認為受挫，但近來重整旗鼓，主動為誇大具有印第安裔血脈一事而道歉，推出多項有內容的政見，逐漸受到選民重視。圖為華倫19日在愛阿華州競選。 美聯社 分享 facebook

近日參選聲勢頓挫的民主黨聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)再起，過去兩天在初選前哨站之一明尼蘇達州造勢；她針對刑事司法改革提出多項政見、與非洲裔選民交心，也為之前謊稱自己是印第安人後裔道歉，獲得全美最大原住民組織支持。

美聯社報導，華倫聲勢再起的最好證據，就是19日她抵達明尼蘇達州首府聖保羅造勢時，現場群眾多達數千人，是華倫造勢活動規模最大的一次，也讓其他同黨參選人相形見絀。

她說，「看來明尼蘇達州準備要改變一下華盛頓了！」現場民眾搖旗吶喊，歡聲雷動。

目前華倫至少要面對兩大挑戰，第一是在之前她聲稱有美洲原住民血統後，川普總統經常揶揄她是印第安公主「寶嘉康蒂」(Pocahontas)，這讓擔心華倫能否勝出的部分民主黨人，無法忘懷她的失言。

其次，她在明州首場造勢的支持者幾乎都是白人，因此華倫20日在明州最大城市明尼亞波利斯造勢時，特別與黑人選民溝通，主攻刑事司法改革及社會福利，提出大增司法部民權處預算、加強監督員警暴力較多的警察局，以及擴大囚犯為本身官司上訴的權益等政見。

華倫表示，現有刑事司法制度「沒有效果，沒能好好裨益整個國家」。

她也對先前聲稱有印第安人血統的說法致歉，受到原住民團體的支持及諒解。

全美最大原住民組織「美國印第安人全國議會」(NACI)執行長艾利斯(Kevin Allis)受訪時表示，NACI「不站在任何立場評論大家成長時抱持的信念」，而且華倫是「願意提出及面對我們議題」的參選人之一。

報導指出，有了印第安人組織站在她這邊，有助華倫回應川普未來再度拿這件事做文章。

明蘇達州可能是明年大選的主要戰場之一，共和黨很想拿下這裡。明州特色是選民投票率高，傳統上支持進步派政見；明州初選投票日是明年3月3日，但不在籍投票從1月17日就開始，比愛阿華州初選還早了兩周。