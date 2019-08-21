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歐記健保4年 助2000萬人受保卻前景堪虞

2019-08-21 17:16世界日報 記者張聲肇／綜合報導

歐記健保縮小貧富受保差距。 路透社
歐記健保縮小貧富受保差距。 路透社
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最新發表的研究報告指出，通稱為歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)實施四年來，貧富之間的保險差距已見縮小；但是在川普政府亟欲廢除之下，前景不明。

國家經濟研究局19日公布的研究顯示，這項2010年經歐巴馬總統簽署、2014年開始實施的重要立法，縮小了47%本來沒有保險的窮人和極少數也沒保險的富翁之間的保險差距，而透過其中的醫療補助(Medicaid)項目，也讓白人和少數族裔之間的醫療保險差距，縮小了27％。

肯塔基大學、賓州大學和喬治亞州立大學研究員耙梳聯邦人口普查局資料後發現，歐記健保也把已婚和未婚的美國人之間的健保差距縮小了45％，各年齡層之間的健保差距則縮小了44％。

2014年起，在「可負擔健保法」規範下，政府透過聯邦醫療照顧(Medicare)醫療補助條款，要求州政府對年長、殘疾、低收入戶等分別給予補助。

本研究的研究員說，正是因為目前的歐記健保制度一路走來步履艱辛，這些新發現，對如今再度掀起的健保改革辯論，才險得格外有參考價值。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)發現，歐記健保實施以後，多達2000萬美國人從無到有健保，全美37個州也配合擴大健保補助實施的範圍，這是該法案「歷史性的大豐收」。

反對歐記健保的人說，該法案「品質」不佳，太浪費錢，誤用公帑解決美國健保體系的問題。

這份研究也認為，雖然歐記健保讓受保人數激增，前景卻「不明」；去年，德州一位聯邦法官就曾裁決，歐記健保違憲。

健保保險

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