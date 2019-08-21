民調領先！不給對手同台機會 白登缺席全國代表大會

2019-08-21 17:38 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



民主黨總統初選領跑者、前副總統白登20日在愛荷華州競選，但他下周將赴另一重要初選州新罕州競選，不參加民主黨總部在加州舉行的活動。他的單獨行動被解讀為要與其他參選人區隔，保持領先距離。 美聯社 分享 facebook

多位民主黨總統參選人本周齊聚加州出席民主黨全國委員會的夏季會議，但重量級參選人、前副總統白登(Joe Biden)卻另有行程，在新罕布夏州拜票。

政治觀察家指出，新罕布夏州是全美最早舉辦初選的州，白登的盤算是，且讓其他參選對手與數百位民主黨高層在舊金山爭相搶鏡頭，如此一來他就可以在新罕州成為唯一受到矚目的焦點人物。

這場在舊金山舉行的民主黨活動，將是明年2月總統選舉之前，民主黨舉辦的最後一場全國會議。

白登決定捨棄全國性的會議而遠赴新罕州，部分原因在於民主黨初選規則已經改變，全國委員會成員不再具黨內提名擁有投票權，同時也透露出白登身為目前聲勢最高參選人的策略。

不管是各州民調或全國民調，76歲的白登持續保持領先的優勢，對於與其他幾位正在設法超越他的參選人同台，他則格外小心翼翼。

消息人士指出，白登刻意與黨機器保持距離，至少在公開場合盡量避開，畢竟喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在2016年大選敗給共和黨的川普，殷鑑不遠。

白登競選團隊主委瑞奇蒙(Cedric Richmond)指出，白登必須親自造訪較早舉行初選的幾個州，例如最近就在愛阿華州剛剛走完為期四天的巡迴拜票活動，接下來計畫前往南卡羅來納州、內華達州，然後再度回到愛阿華州。

瑞奇蒙說，除了這些既定行程之外，近期內整個行程將不會有其他安排。

白登指派競選總幹事舒茲(Greg Schultz)為代表，出席舊金山的民主黨全國會議。

曾任副總統及六連霸聯邦參議員的白登，在黨內向來人脈豐富，過去還有兩度角逐黨內總統初選的紀錄；白登在這場盛會缺席，仍然引發議論。