親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣太自由？那些「反反送中」台灣人背後的故國情懷

台灣跨縣市工作人口有多少？ 這些城市「外漂族」最普遍

民調領先！不給對手同台機會 白登缺席全國代表大會

2019-08-21 17:38世界日報 記者顏伶如／綜合報導

民主黨總統初選領跑者、前副總統白登20日在愛荷華州競選，但他下周將赴另一重要初選...
民主黨總統初選領跑者、前副總統白登20日在愛荷華州競選，但他下周將赴另一重要初選州新罕州競選，不參加民主黨總部在加州舉行的活動。他的單獨行動被解讀為要與其他參選人區隔，保持領先距離。 美聯社
分享

多位民主黨總統參選人本周齊聚加州出席民主黨全國委員會的夏季會議，但重量級參選人、前副總統白登(Joe Biden)卻另有行程，在新罕布夏州拜票

政治觀察家指出，新罕布夏州是全美最早舉辦初選的州，白登的盤算是，且讓其他參選對手與數百位民主黨高層在舊金山爭相搶鏡頭，如此一來他就可以在新罕州成為唯一受到矚目的焦點人物。

這場在舊金山舉行的民主黨活動，將是明年2月總統選舉之前，民主黨舉辦的最後一場全國會議。

白登決定捨棄全國性的會議而遠赴新罕州，部分原因在於民主黨初選規則已經改變，全國委員會成員不再具黨內提名擁有投票權，同時也透露出白登身為目前聲勢最高參選人的策略。

不管是各州民調或全國民調，76歲的白登持續保持領先的優勢，對於與其他幾位正在設法超越他的參選人同台，他則格外小心翼翼。

消息人士指出，白登刻意與黨機器保持距離，至少在公開場合盡量避開，畢竟喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在2016年大選敗給共和黨的川普，殷鑑不遠。

白登競選團隊主委瑞奇蒙(Cedric Richmond)指出，白登必須親自造訪較早舉行初選的幾個州，例如最近就在愛阿華州剛剛走完為期四天的巡迴拜票活動，接下來計畫前往南卡羅來納州、內華達州，然後再度回到愛阿華州。

瑞奇蒙說，除了這些既定行程之外，近期內整個行程將不會有其他安排。

白登指派競選總幹事舒茲(Greg Schultz)為代表，出席舊金山的民主黨全國會議。

曾任副總統及六連霸聯邦參議員的白登，在黨內向來人脈豐富，過去還有兩度角逐黨內總統初選的紀錄；白登在這場盛會缺席，仍然引發議論。

民主黨舊金山拜票

相關新聞

為謊稱印第安裔道歉 華倫再起獲最大原民組織支持

2019-08-21 17:47

民主黨9月辯論第10人 卡斯楚跨過門檻

2019-08-21 17:47

歐記健保4年 助2000萬人受保卻前景堪虞

2019-08-21 17:16

民調反應差 民主黨「全民醫療照顧」選戰王牌鬆動

2019-08-21 17:14

美大學學歷勞工 女性今年將首度比男性多

2019-08-21 14:37

美已婚男3%冠妻姓 理由竟與入贅無關

2019-08-21 13:50

天氣惡劣又逢貿易戰 伊州農民：記憶中最糟的1年

2019-08-21 11:22

美國特使重返卡達 盼與塔利班敲定和平協議

2019-08-21 10:14

美國Uber司機性侵醉酒女乘客 還多收1200元清潔費

2019-08-21 09:11

美國炸雞王之亂：社群行銷背後的種族與反同爭議

2019-08-21 08:30

避免經濟衰退拖累連任之路 川普考慮調降資本利得稅

2019-08-21 07:35

川普發展新飛彈 歐亞盟國忙說不

2019-08-20 23:55

美國神盾系統變攻擊武器 俄指控成真

2019-08-20 23:51

32年來 美首試射陸基中程飛彈 重返軍備競賽

2019-08-20 23:42

擁空軍一號、防彈車 美國總統待遇優渥

2019-08-20 19:59

在格陵蘭蓋川普大樓？川普貼出照片 但保證不會

2019-08-20 14:35

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

美國中程飛彈獎落誰家 日、韓或「這個國家」?

2019-08-20 19:22

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

F-35接機韓國異常低調 就怕朝鮮不開心

2019-08-20 23:18

44年戰機太老舊 印度空軍司令怨：連車都沒有人開這麼舊的

2019-08-20 20:48

男夜晚看不明女子往海崖走 下秒卻突然消失讓他當場癱軟

2019-08-20 21:52

丹麥總理拒談出售格陵蘭 川普火大取消訪問丹麥

2019-08-21 08:35

川普對中加徵關稅 等於年搶美國每戶3萬元

2019-08-20 22:49

女一年沒剪腳指甲 竟長出長達4公分超厚「小腳趾帽」

2019-08-20 19:50

澳洲前總理千金 與安德魯王子同處淫媒豪宅?

2019-08-20 23:01

買3窮女童當「病態生日禮」 淫商炫耀：星探好友送的錢買不到

2019-08-20 19:14

日曬寫真集選在半夜2點拍攝 攝影師吐真相：怕曬黑

2019-08-20 19:59

沒有中國的未來… 美垃圾回收業者難找出路

2019-08-21 11:00

Fed降息真能避免經濟衰退？諾貝爾經濟獎大師這樣說

2019-08-20 22:54

川普：受騙已久 貿易問題必須有人出來對付中國

2019-08-21 08:05

義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瓦解

2019-08-20 22:13

男子嘲諷「NASA接待員？」 正妹科學家回覆打臉

2019-08-21 11:24

暗批大陸軍艦入侵菲國領海 杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

2019-08-20 20:57

大量塑膠垃圾湧向東南亞 印尼小村居民當寶

2019-08-20 22:18

台灣珍奶日本發燒 粉圓供不應求價格大漲6成

2019-08-20 19:56

克魯曼：德國「自虐」 經濟羸弱病禍延全球

2019-08-20 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top