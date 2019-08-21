民調反應差 民主黨「全民醫療照顧」選戰王牌鬆動

2019-08-21 17:14 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



民主黨提名總統參選人原本計畫把「全民醫療照顧」列為2020年大選的主打議題，吸引年輕選民，但因外界反應不佳，認為不但花盡納稅人的錢，還會消除民間醫療業者，逐漸被放棄不提。 路透 分享 facebook 多位民主黨參選人先前紛紛喊出用來替代私人醫療保險的政府計畫「全民醫療照顧」(Medicare-for-all)，近幾個月來由於民調反應不佳，政見基調已經出現轉變；加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)如今便提出較為緩和的改革方案，允許私人保險公司持續運作。

賀錦麗在競選行程途中接受媒體訪問時說，她對「全民醫療照顧」的構想存有疑慮已經不是秘密，「我覺得不能削足適履，我們肯定會受到批評，民眾會說此人真是優柔寡斷。」

她表示，雖然調整政見的後果可能頗為糟糕，但她還是覺得值得這麼做。

在眾多有意代表民主黨角逐2020年總統大選的有志之士當中，「全民醫療照顧」政見彷彿石蕊試紙，能在選舉初始期間就讓人清楚分辨哪些參選人是懷抱宏偉遠見的大膽改革派，哪些參選人則是採行溫和立場的務實派。

最近幾個月來，由於民調結果反映選民對於終止私人醫療保險的憂慮，某些民主黨參選人開始對於政策立場或基調進行微調，不再全面支持「全民醫療照顧」，改採允許私人醫療保險同時併行的概念。

曾在前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓陣營擔任高級幕僚、現任華府智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)主席的坦登(Neera Tanden)分析，民主黨初選目前發生的狀況是，大家終於體認到對於「全民醫療照顧」的疑慮並不是來自特殊利益團體，而是來自社會大眾。

已不問政事的前國會參院民主黨領袖雷德(Harry Reid)也公開表示反對「全民醫療照顧」；他說，這個構想太激進，反而會傷害民主黨的選情。

賀錦麗提出的新版政策當中，將允許私人醫療保險持續存在，只要業者遵守聯邦醫療保險(Medicare)對於醫療品質、價格的相關規定即可，如此一來，消費者便擁有是否挑選私人醫療保險的選擇權，如同目前老年人使用的聯邦醫療保險與聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage plans)。