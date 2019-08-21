天氣惡劣又逢貿易戰 伊州農民：記憶中最糟的1年

2019-08-21 11:22 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ╱綜合報導



為期10天的伊利諾伊州博覽會剛剛落幕，然而熱情參與活動的伊利諾州農民，卻對今年惡劣天氣與中美貿易戰為當地農業帶來的雙重打擊，感到苦水滿腹，甚至擔憂「今年恐怕是農民記憶中最糟糕的一年」。

大豆是伊州主要農產品之一。 (美聯社) 分享 facebook

芝加哥論壇報報導，天氣糟糕、貿易不確定性、農產品價格波動，加上高成本的土地、設備和肥料，讓當地農民形容「這無疑是一場噩夢」；全家從事養豬和種植其他作物的70歲巴特茲(Caroline Bartz)說，「當農民當了50年，從沒見過今年這般情況。」

今年春季大雨推遲影響了種植，隨後乾燥炎熱夏天，進一步威脅到玉米和大豆作物的尺寸及質量；6月開始，伊州降雨不斷，刷新歷史紀錄，導致玉米種植量不及正常水平一半。

伊州農業主要買家是中國，也是全美最大大豆生產商，而農民們原本以為產量少，可提高價格的希望，卻因中美貿易戰而夢碎，今年大豆平均價格比去年同期跌了兩元。

關稅上升，使伊州到中國的農產品出口比去年同期下降了77%；而這一情況在本月初更為嚴重，中國稱完全停止購買美國農產品，美國大豆種植者儼然面臨徹底失去中國市場的危機。

伊州大豆協會財長馬丁(Jim Martin)說，好消息是，該行業正在歐洲和亞洲尋找新市場，他們預計印度市場或可替代中國，墨西哥市場也逐步強勁。

在豬肉出口方面，伊州為美國第四大豬肉產量州，四分之一都是出口產品，主要送往亞洲，但在中美貿易戰和美國退出跨太平洋夥伴關係(TPP)下，中國和日本的市場明顯受到衝擊。

不少農民正通過控制開支、放棄擴張和削減設備等措施因應，大部分農民更乾脆從事其他工作補貼收入。

伊州農業局因考慮到貿易戰升級以及農民當前困境，近日調降了利潤預期，董事局成員瑞切特(Mark Reichert)說，不僅農民面臨挑戰，糧食運營商、當地化工從業者和器械銷售等都受影響。

聯邦政府現已介入幫助伊州農業，稍早美國農業部宣布，因洪水氾濫，多達102個伊州郡縣農業區也受災，因此允許農民取得聯邦低利貸款。

政府並承諾向農民提供高達160億元援助，減輕貿易戰傷害。