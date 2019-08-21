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美國Uber司機性侵醉酒女乘客 還多收1200元清潔費

2019-08-21 09:11香港01 記者向樂高／報導

27歲的埃及裔男子埃爾加法裏被判性侵和猥褻侵犯等罪成。圖取自美聯社
27歲的埃及裔男子埃爾加法裏被判性侵和猥褻侵犯等罪成。圖取自美聯社
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Uber傷害乘客的事件一件都嫌多，美國費城一名Uber司機涉嫌今年2月性侵一名醉酒女乘客，短短15分鐘的車程開了53分鐘，事後還以清理嘔吐物為由，向女方多收150美元（約新台幣4688元）的費用。司機近日被判性侵罪成，可能被驅逐出境，遣返回埃及。

27歲埃及裔男子埃爾加法裏（Ahmed Elgaafary），去年2月在費城西北部普魯士王（King of Prussia）的福吉谷賭場及度假村（Valley Forge Casino Resort），接載一名醉酒的女子，但原本15分鐘的車程卻變成53分鐘，並指女方在車上嘔吐，故向女方多收150美元的費用。

受害女乘客表示，當日凌晨2時離開度假村，之後的事情不太記得，但隔天醒來後發現自己大腿有瘀傷，隱約感覺自己遭人性侵，才趕緊去醫院檢查，並向警方報案。

埃爾加法裏作供時，承認當時女乘客喝醉了，但辯稱是女方先誘惑他，兩人是在雙方同意之下發生性行為，他之所以會說謊，只是不想讓已懷有身孕的妻子難過。陪審團經近3小時審議後，埃爾加法裏最終被判性侵和猥褻侵犯等罪成，稍後判刑，他很有可能被驅逐出境，並遣返回埃及。

延伸閱讀：

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Uber司機收女乘客奇怪訊息要求「扮我男朋友」　到埗始知救人一命

文章授權轉載自《香港01》

性侵Uber

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