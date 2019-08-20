親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

32年來 美首試射陸基中程飛彈 重返軍備競賽

2019-08-20 23:42聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

美國國防部宣布，十八日在加州成功試射戰斧巡弋飛彈，精準擊中五百多公里外的目標。 ...
美國國防部宣布，十八日在加州成功試射戰斧巡弋飛彈，精準擊中五百多公里外的目標。 （美聯社）
分享

美俄「中程核武條約」（ＩＮＦ）瓦解僅半個多月，美國國防部十九日就宣布，十八日在加州成功試射一枚陸基中程飛彈。這是美國退出ＩＮＦ後，卅二年來首度試射因條約禁止的陸基中程飛彈，也象徵美俄、甚至全球重返軍備競賽。俄國和中國大陸外交部皆指責美國是讓全球軍事對抗升級的罪魁禍首。

五角大廈表示，試射的中程飛彈是一枚改良型陸基戰斧巡弋飛彈，從洛杉磯外海海軍控制的聖尼古拉島發射後，準確擊中五百多公里外的目標，飛彈攜帶傳統彈頭而非核彈頭。此外，美國軍方也準備測試射程為三千至四千公里的中程彈道飛彈，也是攜帶傳統彈頭，時間可能在今年底。

美國國防部官員上月表示，改良型戰斧巡弋飛彈的射程約一千公里，可在十八個月內完成部署準備。國防部長艾思博駁斥軍備競賽一說，他本月初曾說：「我沒看到有軍備競賽。俄羅斯一直在競賽，部署違反中程飛彈條約的飛彈，但美國沒有」。

俄羅斯副外長雷雅布可夫廿日表示，美國試射中程飛彈之舉「令人遺憾」。他告訴塔斯社：「美國明顯地升高軍事緊張，我們不會回應挑釁」。

中國大陸外交部發言人耿爽廿日在例行記者會中表示：「自八月二日美國宣布正式退出ＩＮＦ以來不到三周時間，美國國防部就開展此前受條約禁止的陸基中短程飛彈試驗。這充分說明，美國退出的真實目的是尋求『自我鬆綁』，放手發展先進飛彈，謀求單方面軍事優勢。美方此舉將引發新一輪軍備競賽，導致軍事對抗升級，進而對國際和地區安全形勢產生嚴重消極影響」。

一九八七年十二月美國總統雷根和蘇共總書記戈巴契夫簽訂ＩＮＦ，兩國承諾不再保有、生產或試驗射程在五百公里至五千五百公里的陸基巡弋飛彈和彈道飛彈。這項條約化解了美蘇當時在歐洲以大量中程核武飛彈對峙的局面，條約簽署四年內，雙方銷毀了兩千七百枚中程飛彈。

美國總統川普去年十月表示，由於俄羅斯長期不遵守ＩＮＦ，美國準備退出，他還表示願意談判新條約，並希望中國大陸加入。美國政府本月二日在觀察期到期後正式退出，條約形同廢止。俄方批評美國只是找藉口退出，實際上是想開發新飛彈。

彈道飛彈國防部俄羅斯

相關新聞

川普發展新飛彈 歐亞盟國忙說不

2019-08-20 23:55

美國神盾系統變攻擊武器 俄指控成真

2019-08-20 23:51

擁空軍一號、防彈車 美國總統待遇優渥

2019-08-20 19:59

在格陵蘭蓋川普大樓？川普貼出照片 但保證不會

2019-08-20 14:35

川普：我本贏更多 谷歌操縱選舉應被訴

2019-08-20 14:07

不是打麻將...一窺美國總統度假方式：歐巴馬愛曬書單、川普繼續發推特

2019-08-20 13:15

情侶談判女方拒答問題 醋男竟開挖土機要活埋她

2019-08-20 12:20

川普要發展新中程飛彈 但經費、部署國家都沒著落

2019-08-20 11:54

紀念章瑩穎 章家成立基金會 幫助急難留學生

2019-08-20 11:28

川普推文：我2016年本可贏更多 谷歌操縱選舉應被起訴

2019-08-20 08:56

擔憂經濟衰退 傳白宮考慮調降薪資稅

2019-08-20 07:50

白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

白宮考慮取消對中國加徵的關稅 防止經濟衰退

2019-08-20 17:24

嚇死人！到超市購物 回來車上竟多一具無名男屍

2019-08-20 09:42

幸運男中大獎不工作五年 剛開工又中了破億獎金

2019-08-20 12:46

不滿媽媽疼愛年幼雙胞胎 16歲資優生殺光全家五人

2019-08-20 10:43

就算被罵蠢 川普仍想買格陵蘭…背後竟有歷史原因

2019-08-20 10:00

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

美國中程飛彈獎落誰家 日、韓或「這個國家」?

2019-08-20 19:22

日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

2019-08-20 16:14

珍奶席捲日本進口粉圓創新高 約9成來自台灣

2019-08-20 11:14

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 14:47

F-35接機韓國異常低調 就怕她不開心

2019-08-20 23:18

情侶「激戰」陽台崩塌 雙雙墜落男友當肉墊重傷

2019-08-20 11:56

男夜晚看不明女子往海崖走 下秒卻突然消失讓他當場癱軟

2019-08-20 21:52

全球監控最嚴密10大城 中國占8個 重慶居首

2019-08-20 12:03

44年戰機太老舊 印度空軍司令怨：連車都沒有人開這麼舊的

2019-08-20 20:48

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

經濟大衰退10年後 下一波會不會一樣慘烈？專家這樣說

2019-08-20 15:00

新加坡怕被淹了 擬砸721億對抗海平面

2019-08-20 15:09

買3窮女童當「病態生日禮」 淫商炫耀：星探好友送的錢買不到

2019-08-20 19:14

澳洲前總理千金 與安德魯王子同處淫媒豪宅?

2019-08-20 23:01

女一年沒剪腳指甲 竟長出長達4公分超厚「小腳趾帽」

2019-08-20 19:50

美再寬限華為90天 陸不領情：本質仍是打壓

2019-08-20 17:21

川普對中加徵關稅 等於年搶美國每戶3萬元

2019-08-20 22:49

台灣珍奶日本發燒 粉圓供不應求價格大漲6成

2019-08-20 19:56

遊義大利海灘偷採40公斤白沙 情侶被抓最重恐關6年

2019-08-20 15:42

克魯曼：德國「自虐」 經濟羸弱病禍延全球

2019-08-20 21:04

雙子宮孕婦11周內生2次 醫驚：機率5千萬分之一

2019-08-20 11:51

日曬寫真集選在半夜2點拍攝 攝影師吐真相：怕曬黑

2019-08-20 19:59

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23

暗批大陸軍艦入侵菲國領海 杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

2019-08-20 20:57

日媒：中國版定位衛星網全球最大 超越GPS

2019-08-20 11:10

Fed降息真能避免經濟衰退？諾貝爾經濟獎大師這樣說

2019-08-20 22:54

義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瓦解

2019-08-20 22:13

塑膠汙染遺臭萬年！研究證實：人們恐早已把塑膠吃下肚

2019-08-20 09:28

前員工向美證管會舉報 指控迪士尼虛報營收多年

2019-08-20 22:04

人民日報：中美貿易談判打「香港牌」是打錯算盤

2019-08-20 10:14

14歲少年「性癖好」拿針插尿道 忍3天無法排尿

2019-08-20 13:27

被恐怖小丑從天而降嚇壞 女子「晚上得拿刀睡覺」

2019-08-20 16:19

美貿戰能挺多久？ 75%學者：經濟衰退 2021年開始

2019-08-20 14:24

美國消費者扛起全球經濟 能撐多久？

2019-08-20 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top