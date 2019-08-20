32年來 美首試射陸基中程飛彈 重返軍備競賽

2019-08-20 23:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美國國防部宣布，十八日在加州成功試射戰斧巡弋飛彈，精準擊中五百多公里外的目標。 （美聯社） 分享 facebook

美俄「中程核武條約」（ＩＮＦ）瓦解僅半個多月，美國國防部十九日就宣布，十八日在加州成功試射一枚陸基中程飛彈。這是美國退出ＩＮＦ後，卅二年來首度試射因條約禁止的陸基中程飛彈，也象徵美俄、甚至全球重返軍備競賽。俄國和中國大陸外交部皆指責美國是讓全球軍事對抗升級的罪魁禍首。

五角大廈表示，試射的中程飛彈是一枚改良型陸基戰斧巡弋飛彈，從洛杉磯外海海軍控制的聖尼古拉島發射後，準確擊中五百多公里外的目標，飛彈攜帶傳統彈頭而非核彈頭。此外，美國軍方也準備測試射程為三千至四千公里的中程彈道飛彈，也是攜帶傳統彈頭，時間可能在今年底。

美國國防部官員上月表示，改良型戰斧巡弋飛彈的射程約一千公里，可在十八個月內完成部署準備。國防部長艾思博駁斥軍備競賽一說，他本月初曾說：「我沒看到有軍備競賽。俄羅斯一直在競賽，部署違反中程飛彈條約的飛彈，但美國沒有」。

俄羅斯副外長雷雅布可夫廿日表示，美國試射中程飛彈之舉「令人遺憾」。他告訴塔斯社：「美國明顯地升高軍事緊張，我們不會回應挑釁」。

中國大陸外交部發言人耿爽廿日在例行記者會中表示：「自八月二日美國宣布正式退出ＩＮＦ以來不到三周時間，美國國防部就開展此前受條約禁止的陸基中短程飛彈試驗。這充分說明，美國退出的真實目的是尋求『自我鬆綁』，放手發展先進飛彈，謀求單方面軍事優勢。美方此舉將引發新一輪軍備競賽，導致軍事對抗升級，進而對國際和地區安全形勢產生嚴重消極影響」。

一九八七年十二月美國總統雷根和蘇共總書記戈巴契夫簽訂ＩＮＦ，兩國承諾不再保有、生產或試驗射程在五百公里至五千五百公里的陸基巡弋飛彈和彈道飛彈。這項條約化解了美蘇當時在歐洲以大量中程核武飛彈對峙的局面，條約簽署四年內，雙方銷毀了兩千七百枚中程飛彈。

美國總統川普去年十月表示，由於俄羅斯長期不遵守ＩＮＦ，美國準備退出，他還表示願意談判新條約，並希望中國大陸加入。美國政府本月二日在觀察期到期後正式退出，條約形同廢止。俄方批評美國只是找藉口退出，實際上是想開發新飛彈。