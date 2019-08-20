擁空軍一號、防彈車 美國總統待遇優渥

2019-08-20 19:59 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



當上美國總統薪資待遇超優，不論在職中或退休後。（photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook 擔任美國總統有多少好處？不但有數不盡的額外津貼，即使離職後也有數十年的福利可享。美國總統年薪目前是40萬美元，這僅是國會規定的表定數字，打從美國建國至今，總統薪資已翻漲了好幾倍。甚至川普偷溜出白宮去打個高爾夫，花費就可超過1百萬美金！

美國總統禮遇尊榮

根據《VOWNews》報導，華盛頓與其17位首長，一開始的薪水昰2萬5千美元，1873年翻倍至5萬美元，到1909年再增加至7萬5千美元。當1949年杜魯門展開第二任期時，總統已加薪至10萬美元；1969年尼克森薪水飆至20萬美元。而現今漲到40萬美元的薪資水準，是2001年小布希任內發生的事情。但2001年至今2019年未再調薪。

除表定薪資外，美國總統有免費的豪宅「白宮」可住，一個營規模的管家領軍的侍從及1位侍從長，1位訓練有素的專屬大廚，有私人教練的健身中心，私人電影院與保齡球道，國家級逃生秘道，全天候保全（美國特勤局），專屬飛機「空軍一號」，專屬直升機「海軍一號」，一輛防彈兼防炸彈豪華轎車「野獸」。

由於杜魯門卸任後生活拮据，1958年起，卸任元首每年可得21萬3600美元，相當於內閣秘書的待遇。不過杜魯門的回憶錄大賣60萬美元，相當於今天的570萬美元，足以過優渥的退休生活。

百萬高爾夫

2000年起，納稅人已支付6800萬美元給卸任總統，包括交通及在美國任何地方的辦公室租費，但還不包括秘密保安隨扈的費用。柯林頓領得2100萬是累計最多者，他的個人身價有7000萬美元。

根據《獨立報》，川普微服出巡去打一趟高爾夫，美國特勤局要花112萬美元護駕，其中53萬美元花在高爾夫球車，58萬美元花在行動廁所、行動辦公室、鷹架、防彈玻璃等。

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