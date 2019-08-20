親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

擁空軍一號、防彈車 美國總統待遇優渥

2019-08-20 19:59台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

當上美國總統薪資待遇超優，不論在職中或退休後。（photo by Wikimed...
當上美國總統薪資待遇超優，不論在職中或退休後。（photo by Wikimedia Commons）
分享
擔任美國總統有多少好處？不但有數不盡的額外津貼，即使離職後也有數十年的福利可享。美國總統年薪目前是40萬美元，這僅是國會規定的表定數字，打從美國建國至今，總統薪資已翻漲了好幾倍。甚至川普偷溜出白宮去打個高爾夫，花費就可超過1百萬美金！

美國總統禮遇尊榮

根據《VOWNews》報導，華盛頓與其17位首長，一開始的薪水昰2萬5千美元，1873年翻倍至5萬美元，到1909年再增加至7萬5千美元。當1949年杜魯門展開第二任期時，總統已加薪至10萬美元；1969年尼克森薪水飆至20萬美元。而現今漲到40萬美元的薪資水準，是2001年小布希任內發生的事情。但2001年至今2019年未再調薪。

除表定薪資外，美國總統有免費的豪宅「白宮」可住，一個營規模的管家領軍的侍從及1位侍從長，1位訓練有素的專屬大廚，有私人教練的健身中心，私人電影院與保齡球道，國家級逃生秘道，全天候保全（美國特勤局），專屬飛機「空軍一號」，專屬直升機「海軍一號」，一輛防彈兼防炸彈豪華轎車「野獸」。

由於杜魯門卸任後生活拮据，1958年起，卸任元首每年可得21萬3600美元，相當於內閣秘書的待遇。不過杜魯門的回憶錄大賣60萬美元，相當於今天的570萬美元，足以過優渥的退休生活。

百萬高爾夫

2000年起，納稅人已支付6800萬美元給卸任總統，包括交通及在美國任何地方的辦公室租費，但還不包括秘密保安隨扈的費用。柯林頓領得2100萬是累計最多者，他的個人身價有7000萬美元。

根據《獨立報》，川普微服出巡去打一趟高爾夫，美國特勤局要花112萬美元護駕，其中53萬美元花在高爾夫球車，58萬美元花在行動廁所、行動辦公室、鷹架、防彈玻璃等。

【更多精采內容，詳見

薪資薪水白宮

相關新聞

在格陵蘭蓋川普大樓？川普貼出照片 但保證不會

2019-08-20 14:35

川普：我本贏更多 谷歌操縱選舉應被訴

2019-08-20 14:07

不是打麻將...一窺美國總統度假方式：歐巴馬愛曬書單、川普繼續發推特

2019-08-20 13:15

情侶談判女方拒答問題 醋男竟開挖土機要活埋她

2019-08-20 12:20

川普要發展新中程飛彈 但經費、部署國家都沒著落

2019-08-20 11:54

紀念章瑩穎 章家成立基金會 幫助急難留學生

2019-08-20 11:28

川普推文：我2016年本可贏更多 谷歌操縱選舉應被起訴

2019-08-20 08:56

擔憂經濟衰退 傳白宮考慮調降薪資稅

2019-08-20 07:50

白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

嚇死人！到超市購物 回來車上竟多一具無名男屍

2019-08-20 09:42

未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40

白宮考慮取消對中國加徵的關稅 防止經濟衰退

2019-08-20 17:24

對陸加關稅／庫克憂懼三星得利 川普聽到了

2019-08-20 00:28

就算被罵蠢 川普仍想買格陵蘭…背後竟有歷史原因

2019-08-20 10:00

不滿媽媽疼愛年幼雙胞胎 16歲資優生殺光全家五人

2019-08-20 10:43

讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28

幸運男中大獎不工作五年 剛開工又中了破億獎金

2019-08-20 12:46

日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

2019-08-20 16:14

珍奶席捲日本進口粉圓創新高 約9成來自台灣

2019-08-20 11:14

伊朗油輪跑了 華爾街日報：美國的挫敗

2019-08-19 22:53

情侶「激戰」陽台崩塌 雙雙墜落男友當肉墊重傷

2019-08-20 11:56

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 14:47

利率反彈+貿易緩解 道瓊指數反彈250點

2019-08-20 05:29

全球監控最嚴密10大城 中國占8個 重慶居首

2019-08-20 12:03

美元持續走強 威脅金融市場

2019-08-20 00:06

德國央行警告：德國經濟已瀕臨衰退邊緣

2019-08-19 23:27

未能阻南京大屠殺…裕仁：我非常懊悔

2019-08-20 00:05

美關稅大刀 可能砍向南韓

2019-08-20 00:12

經濟大衰退10年後 下一波會不會一樣慘烈？專家這樣說

2019-08-20 15:00

新加坡怕被淹了 擬砸721億對抗海平面

2019-08-20 15:09

新史料曝光！日皇裕仁曾想為二戰告解 因首相反對作罷

2019-08-20 00:02

美國中程飛彈獎落誰家 日、韓或「這個國家」?

2019-08-20 19:22

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

中國黃豆需求高達3,000萬噸 俄羅斯即使加倍出口也不夠

2019-08-19 22:49

英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38

雙子宮孕婦11周內生2次 醫驚：機率5千萬分之一

2019-08-20 11:51

道瓊漲249點 美股連三漲 蘋果和晶片股因貿易利多領漲

2019-08-20 07:23

美近200名CEO重新定義企業使命：股東利益非唯一依歸

2019-08-19 23:43

白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35

美再寬限華為90天 陸不領情：本質仍是打壓

2019-08-20 17:21

遊義大利海灘偷採40公斤白沙 情侶被抓最重恐關6年

2019-08-20 15:42

日媒：中國版定位衛星網全球最大 超越GPS

2019-08-20 11:10

阿富汗獨立百年紀念日驚爆 10顆炸彈造成34人受傷

2019-08-19 20:58

美中貿易談判重燃希望 歐股攀升

2019-08-20 01:27

陸輸美加徵關稅衝擊 川普：蘋果競爭力恐輸三星

2019-08-19 23:40

川普示好 華為豁免令 延長90天

2019-08-20 00:11

買3窮女童當「病態生日禮」 淫商炫耀：星探好友送的錢買不到

2019-08-20 19:14

美國鄉村企業仍倚賴華為 華府再給90天寬限期

2019-08-19 21:40

塑膠汙染遺臭萬年！研究證實：人們恐早已把塑膠吃下肚

2019-08-20 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top