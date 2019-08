不是打麻將...一窺美國總統度假方式：歐巴馬愛曬書單、川普繼續發推特

川普採取的是「工作式休假」,也就是換個地方發推特。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

這期「白宮義見」談點輕鬆點的話題,人人都想要的—休假。上學時,我們渴望著放寒暑假,上班後,我們則期待著年休假,而想休假,大概美國總統也不例外。

就算「號稱」不喜歡休假的川普也是,跟前2個夏天一樣,他這週也休了假。

但休假前,川普還要表態一下說:「我不想放假,我喜歡工作,我寧願待在白宮。」他並且額外補充,說他會休假,都是歐巴馬政府「害的啦」,他說:「歐巴馬政府給白宮西翼裝上了全新的空調,以前舊的空調可好了,但在他們換新的空調之後,這裡不是爆冷就是超熱的。」

說完,他還是決定要「工作式休假」(working vacation)10天。地點,是他位於紐澤西州貝德明斯特(Bedminster)的「川普國家高爾夫球俱樂部」,出發休假當天,川普還在登上直升機前,大概為了顯示他工作認真,他在一片雲都沒有的攝氏35度烈日下,舉行記者會。

73歲的老先生,一講快40分鐘,講到滿臉都是汗,還汗如雨下,而我們這群站在他眼前的記者,也曝曬了將近1個小時,全都滿臉通紅,頭昏腦脹。

出發休假當天,川普還在登上直升機前舉行記者會。圖/商業周刊提供 分享 facebook

川普會拚老命,是因為美國總統休假這件事,在美國向來敏感,總會引發批評。

其實,川普以前就老是批評歐巴馬,說歐巴馬「不是在休假,就是在搞選舉」,川普還曾經推文稱:「不要休假,人為什麼要休假?」大概是因為說過這些話,讓川普對於休假這件事比其他總統更加敏感。

我報導白宮這些年的觀察,美國總統1年大概都有2個假期,主要是跟著美國國會來,因為國會在8月和9月,以及新年前後都會休會,因此,美國總統一般都會在夏天休個2週,冬天也休個2週,為了避免公眾的不良觀感,總統的休假方式,有講究,休假地點,也有講究。

說到休假方式,歐巴馬是「學習式休假」,像是他在休假時,會特別公布書單,讓人們知道他是休息不忘學習,他同時每天都會派出白宮發言人接受記者提問,表示總統工作也還是沒停,只是換了個地點。

而川普採取的,是「工作式休假」,也就是換個地方發推特,同時偶爾還會親自露露臉,接受記者提問,因為他始終覺得自己是自己最好的發言人。

而說到休假地點,歐巴馬夏天幾乎都會去,離波士頓不遠的瑪莎葡萄園(Martha’s Vineyard),那其實是個離岸的度假小島,從約150年前開始,那裡就是不少美國總統夏天休假地點首選,包括甘迺迪與柯林頓過去都是去休假的,這還能有一種保持傳統的感覺,那冬天呢,歐巴馬則會選擇回到碧海藍天的「老家」, 夏威夷。

至於川普,他休假總是去「老家」,更準確的說,是他的「不動產」。夏天,他是去紐澤西的高爾夫球俱樂部,冬天則是去他佛羅里達州的海湖莊園。

說到川普的「戀家」程度,額外說一下,歐巴馬在白宮時,有機會總是喜歡去不同的餐廳試試,週末去不同地點走走,但川普在白宮時,會出外用餐的地點,就一個,基本上,就是離白宮開車5分鐘的「川普國際酒店」(Trump International Hotel),他週末會去的,也只有他位於弗吉尼亞州的高爾夫球場。

不過,美國總統想休假也不是那麼容易的,休假隨時可能泡湯。

特別是一言不合就對著幹的美國國會兩黨,常常在休會前鬧翻,於是,我記得在歐巴馬時期,他的新年假期常常無奈要鎮守白宮,處理美國政府可能關門、美國政府可能無法借債等問題,只能讓老婆孩子先去休假。

川普也是,雖然好像是發生在很久以前,但大家如果還有印象的話,去年底到今年初,川普為了蓋美墨邊境牆,是導致美國政府關門時間破紀錄,一關35天,他當時就一個人,孤獨的在白宮過聖誕,還推特說,他一人獨守白宮,還括弧說,他「好可憐」(poor me)。

