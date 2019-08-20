不是打麻將...一窺美國總統度假方式：歐巴馬愛曬書單、川普繼續發推特

2019-08-20 13:15 商業周刊 張經義／商業.com專欄作家



川普採取的是「工作式休假」，也就是換個地方發推特。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這期「白宮義見」談點輕鬆點的話題，人人都想要的—休假。上學時，我們渴望著放寒暑假，上班後，我們則期待著年休假，而想休假，大概美國總統也不例外。

就算「號稱」不喜歡休假的川普也是，跟前2個夏天一樣，他這週也休了假。

但休假前，川普還要表態一下說：「我不想放假，我喜歡工作，我寧願待在白宮。」他並且額外補充，說他會休假，都是歐巴馬政府「害的啦」，他說：「歐巴馬政府給白宮西翼裝上了全新的空調，以前舊的空調可好了，但在他們換新的空調之後，這裡不是爆冷就是超熱的。」

說完，他還是決定要「工作式休假」（working vacation）10天。地點，是他位於紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的「川普國家高爾夫球俱樂部」，出發休假當天，川普還在登上直升機前，大概為了顯示他工作認真，他在一片雲都沒有的攝氏35度烈日下，舉行記者會。

73歲的老先生，一講快40分鐘，講到滿臉都是汗，還汗如雨下，而我們這群站在他眼前的記者，也曝曬了將近1個小時，全都滿臉通紅，頭昏腦脹。

出發休假當天，川普還在登上直升機前舉行記者會。圖／商業周刊提供 分享 facebook

川普會拚老命，是因為美國總統休假這件事，在美國向來敏感，總會引發批評。

其實，川普以前就老是批評歐巴馬，說歐巴馬「不是在休假，就是在搞選舉」，川普還曾經推文稱：「不要休假，人為什麼要休假？」大概是因為說過這些話，讓川普對於休假這件事比其他總統更加敏感。

我報導白宮這些年的觀察，美國總統1年大概都有2個假期，主要是跟著美國國會來，因為國會在8月和9月，以及新年前後都會休會，因此，美國總統一般都會在夏天休個2週，冬天也休個2週，為了避免公眾的不良觀感，總統的休假方式，有講究，休假地點，也有講究。

說到休假方式，歐巴馬是「學習式休假」，像是他在休假時，會特別公布書單，讓人們知道他是休息不忘學習，他同時每天都會派出白宮發言人接受記者提問，表示總統工作也還是沒停，只是換了個地點。

而川普採取的，是「工作式休假」，也就是換個地方發推特，同時偶爾還會親自露露臉，接受記者提問，因為他始終覺得自己是自己最好的發言人。

而說到休假地點，歐巴馬夏天幾乎都會去，離波士頓不遠的瑪莎葡萄園（Martha’s Vineyard），那其實是個離岸的度假小島，從約150年前開始，那裡就是不少美國總統夏天休假地點首選，包括甘迺迪與柯林頓過去都是去休假的，這還能有一種保持傳統的感覺，那冬天呢，歐巴馬則會選擇回到碧海藍天的「老家」， 夏威夷。

至於川普，他休假總是去「老家」，更準確的說，是他的「不動產」。夏天，他是去紐澤西的高爾夫球俱樂部，冬天則是去他佛羅里達州的海湖莊園。

說到川普的「戀家」程度，額外說一下，歐巴馬在白宮時，有機會總是喜歡去不同的餐廳試試，週末去不同地點走走，但川普在白宮時，會出外用餐的地點，就一個，基本上，就是離白宮開車5分鐘的「川普國際酒店」（Trump International Hotel），他週末會去的，也只有他位於弗吉尼亞州的高爾夫球場。

不過，美國總統想休假也不是那麼容易的，休假隨時可能泡湯。

特別是一言不合就對著幹的美國國會兩黨，常常在休會前鬧翻，於是，我記得在歐巴馬時期，他的新年假期常常無奈要鎮守白宮，處理美國政府可能關門、美國政府可能無法借債等問題，只能讓老婆孩子先去休假。

川普也是，雖然好像是發生在很久以前，但大家如果還有印象的話，去年底到今年初，川普為了蓋美墨邊境牆，是導致美國政府關門時間破紀錄，一關35天，他當時就一個人，孤獨的在白宮過聖誕，還推特說，他一人獨守白宮，還括弧說，他「好可憐」（poor me）。

Currently a free climber on the side of the Cheung Kong Centre building in Hong Kong. Large flag erected. Firefighters and cops on the scene. @tictoc pic.twitter.com/9bUCYa2nnv — Marc Davies (@MarcDDavies) August 16, 2019

這裡說的，還只是美國總統的寒暑假，還不包括一般週末離開白宮去大衛營（Camp David）之類的，根據統計，歐巴馬8年期間離開白宮的休假時間，一共約有328天，這其實不算多，因為布希在8年的時間是休假了1020天。

說到這，川普上任2年半，是休假了幾天呢？不太好算哦，有記錄可循的，是他上任至今，已經去了高爾夫球場，基本上幾乎都是他自己的高爾夫球場，達到202天，確定有打高爾夫的時間，是92天，同期相比，歐巴馬是打了77天的高爾夫。

儘管川普過去是信誓旦旦承諾過，入主白宮後不打高爾夫，他說他「只想待在白宮，拿命去工作」，並且對選民說：「我將會全心為你們工作，不會有時間打高爾夫，相信我。」

不過，相信的選民估計不多，畢竟人們已經看過太多選前說一套，和選後做一套了，不足為奇。

但是必須要說的是，人，多多少少都需要休假，放鬆也好，放空也好，才能給自己充電，在學習或工作的路上做的更好，日理萬機的美國總統也不例外。

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