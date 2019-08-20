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紀念章瑩穎 章家成立基金會 幫助急難留學生

2019-08-20 11:28世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

「瑩穎基金會」成立 助留學生與家人度緊急難關 黃惠玲
「瑩穎基金會」成立 助留學生與家人度緊急難關 黃惠玲
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遭綁架殺害的香檳伊利諾大學中國訪問女學者章瑩穎，父親章榮高19日宣布，僅管沒能帶女兒回家深感痛苦，但希望將女兒樂於助人的精神傳承，因此決定設立伊利諾大學「瑩穎基金會」(Yingyings Fund)，並拋磚引玉首捐3萬，作為幫助未來面臨緊急危難的留學生或其家人資金；此外，章家也將提供2萬元獎金給提供重要破案線索者。

章榮高、葉麗鳳夫婦與兒子章新陽三人，在伊利諾大學校長瓊斯(Robert Jones)陪同下發布成立基金，除了章家捐出的3萬元外，該基金過去幾周以來，也收到額外2萬7000元捐款

章榮高說，「女兒瑩穎聰明、漂亮；更為重要的是，她很善良，當她看到有人遇到麻煩或者需要幫助，她會盡力幫助他人」，他表示，作為家人，因此決定在伊大學建立瑩穎基金的方式來紀念她的一生，並永遠以她為榮。

章榮高說，這個基金會將用於幫助面對意外事故，正如他一家在兩年前突然面臨的情況，為有需要的伊大國際留學生及其家庭提供幫助，他說，兩年前到伊州找女兒時十分困惑與茫然，「初到香檳時，我們誰也不認識，最初的那段日子裡，這裡的一切都令人恐慌，那時我們不知道如何或去哪裡尋求幫助」，還好遇到許多人幫忙，如果沒有這些好心人的援助和支持，「我們簡直無法想像如何面對這一切」。

他也號召大家一起向「瑩穎基金會」捐款，「我們相信這會是瑩穎要做的，且將是對她生命最恰當的紀念」。

已經先行返回中國的章瑩穎生前男友侯霄霖，也由章新陽代讀書面信，他提到，除了案件之外，「我們也曾受到很多人在網絡上的輿論攻擊，在現實中也曾被多次冷落、誤導、欺騙甚至利用」，且因身處異國他鄉，因語言的障礙和生活習慣、文化習俗的差異，很多事情都舉步維艱。

「我們希望能有機會像那些曾幫助過我們的人一樣去幫助更多的人，而對於家人自身，我們並不會從瑩穎基金中獲取任何經濟上的收入」。

他還說，他們將仍會繼續嘗試各種方法，不會放棄任何可能尋找章瑩穎。

至於2萬元提供線索獎金的受獎人，儘管章家律師貝克特(Steve Beckett)未提供信息，但根據案件審判期間及結束後的訊息分析，包括貝克特與王志東兩位章家律師，都對兇手克里斯汀森前女友布里斯(Terra Bullis)，及出面指證章失蹤當天稍早曾遭兇手佯裝警察誘騙上車的伊大女研究生侯根(Emily Hogan)，表達深刻感謝及肯定。

包括基金會的捐款及線索提供者獎金，都將從兩年前設立的尋找章瑩穎GoFundme帳戶撥款，這個帳號目前累積收到16萬1000元左右的捐款。

捐款章瑩穎
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