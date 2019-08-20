川普推文：我2016年本可贏更多 谷歌操縱選舉應被起訴

2019-08-20 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普19日推文說，谷歌（Google）在2016年大選時「操縱」選票，要不然他領先對手的幅度會更大，這家搜尋引擎公司「應該被起訴」。

財經網站CNBC報導，川普的推文顯然指涉洩露給保守右翼團體Project Veritas的文件，不過，那些文件並未包含有關任何選票操縱或試圖偏袒選舉的直接指控。在網路上自稱是前谷歌資深軟體工程師的佛希斯（Zachary Vorhies），最近在Project Veritas的影片中公開表示，谷歌呈現的搜尋結果有偏見，在此之前，他先以匿名方式洩露文件。

這提供保守派議員更多攻擊火力，例如德州參議員克魯茲（Ted Cruz），他早已質疑包括谷歌在內的科技公司，透過有偏見的演算法，壓制保守派的聲音。

佛希斯說，搜集這些文件是因為看到谷歌有邪惡黑暗之事，「我瞭解到不僅會影響選舉，且將利用影響選舉實質上推翻美國」。

Project Veritas公布的文件包括谷歌如何決定新聞來源是否可靠，或內含仇恨言論，以及該如何處置的內部討論和清單列表。文件裡還有一份名為「玩弄者框架」（the twiddler framework）的指南，似是在搜索查詢時製作「排名建議」的技術。

川普也在推文內指稱，2016大選時，谷歌操縱了至少260萬張選票投給他的民主黨籍對手希拉蕊・柯林頓。這個數字可能來自美國行為研究與技術研究所（American Institute for Behavioral Research and Technology）心理學研究人員艾普斯坦（Robert Epstein），他今年6月到參院司法委員會做證表示，「谷歌搜尋演算法提供有偏見的搜尋結果，可能影響未做成決定的選民，讓至少260萬張選票支持希拉蕊」。福斯商業頻道的節目周一上午曾凸顯這個數字。