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白警鎖頸導致非裔死亡 5年後被革職

2019-08-20 02:35世界日報 記者張晨／紐約報導

潘塔利奧鎖頸致死案，市警總局宣布將其解雇。(記者張晨／攝影)
潘塔利奧鎖頸致死案，市警總局宣布將其解雇。(記者張晨／攝影)
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紐約市警總局19日召開記者會，市警總局局長歐尼爾(James P. ONeill)宣布，正式將2014年牽涉史泰登島居民加納(Eric Garner)被鎖頸致死的警員潘塔利奧(Daniel Pantaleo)革職，而這也是案發五年後官方第一次對此案做出宣判。

影音來源：記者張晨

歐尼爾在記者會上詳細回顧了案發時，潘塔利奧對加納時所採取的一系列動作，並表示，當時案發地附近的治安狀況糟糕，在警員試圖驗證加納的身分時遭到了拒絕，而這表示警員需將其帶回轄區處理。

提出革職建議的是責審訊的行政法官、市警副局長羅斯瑪莉‧馬多納杜(Rosemarie Maldonado)，而她卻認為潘塔利奧「有意識地忽視市警明令禁止的鎖頸動作，並忽略了該動作所帶來的實質性傷害與風險」。

稱其「有機會重新調整自己的控制方式，更改一種不那麼致命的挾制手法」，但他卻沒有利用這個機會。

歐尼爾表示，根據旁觀者拍下的視頻顯示，加納在昏倒前至少11次喊叫「我無法呼吸」，加之法醫辦公室也表示，是鎖頸導致了加納的死亡；所以在多次回顧了案發錄像，以及審判中的證據證詞後，即使在潘塔利奧有著300次執法逮捕紀錄和14個部門獎章的情況下，依然決定將其從市警部門革職。

「今天並無勝利者，對於市警是艱難的一天，而對於五年中涉及在此案中的所有人亦是」歐尼爾說，定會有人對此結果不滿，但更警示了今後執法者與被執法者都需在做出下一步行動前謹慎思考。

攝影紐約
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