歐巴馬首拍紀錄片 探討中國高壓管理美國工廠

2019-08-20 00:29 中央社 洛杉磯19日綜合外電報導



美國前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒˙歐巴馬成立製片公司拍攝的首部紀錄片「美國工廠」，探討中國玻璃大廠收購美國廢棄汽車廠，此舉原被視為促進當地就業的轉機，但事與願違。

美國俄亥俄州通用汽車（General Motors）廠於2008年關閉，直到中國福耀玻璃集團董事長曹德旺於2014年來此，改造這座廢棄的汽車廠，並雇用美國和中國員工，重啟這座具指標性的工廠。

數百名中國工人離開家鄉和妻兒遠赴美國工作，但美國員工卻非常不適應新的管理機制。一名沮喪的員工說：「他們（中國人）把我們當作外國人。」

紀錄片「美國工廠」（American Factory）的導演包格那（Steven Bognar）和賴赫特（Julia Reichert）曾入圍奧斯卡金像獎。他們表示，中國管理舊通用汽車廠是「逆全球化」（reverse globalization）。

「美國工廠」記錄美國中西部當地民眾經歷樂觀，最終卻轉為幻滅與憤怒的歷程。福耀集團管理舊工廠，原被視為帶來重要就業機會的轉機，但中國管理階層對員工的要求極為嚴格且折磨人，並解僱不聽話的員工，中美員工從藍領階級到管理高層的生活都發生劇變。

這段寫實遭遇引起美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和前第一夫人蜜雪兒˙歐巴馬（Michelle Obama）關注。兩人成立的製片公司Higher Ground Productions首部獻映即「美國工廠」，這部紀錄片今年1月日舞影展首映，預計本月21日於Netflix上架。

包格那告訴法新社：「蜜雪兒說，這段故事讓她產生共鳴，因為她的父親為了養家餬口，曾經數十年從事高強度且辛苦的工作。她透過觀影，感受到電影描述的中西部點滴。」

賴赫特還說：「蜜雪兒在電影中看到自己的家庭，而我認為歐巴馬在紀錄片裡看到一定數量的政策議題和廣泛全球化。」