影／YouTuber潛水拾獲GoPro 開機驚見失主生前最後畫面

2019-08-19 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國一名專門拍攝水下尋寶的YouTuber，日前在田納西州一個瀑布湖區潛水探險時，在湖底發現屬於2年前溺斃男子的GoPro相機，裡面紀錄著這名男子生前最後畫面。這位YouTuber隨後也主動聯絡男子的父母，並親自前往歸還相機。

這位暱稱「Rich Aloha」的YouTuber專門拍攝水底尋寶影片，日前在田納西州馬里恩縣（Marion County）的一處森林瀑布潛水時，發現一台深陷泥土的GoPro相機。帶回家開機發現，裡面的記憶卡沒有受損，讀取內容後顯示一名非裔男子與友人在湖中玩水的畫面。

「Rich Aloha」表示，公園管理員事前就有告訴他，2017年有一位名為德拉格蘭（Richard Ragland）的非裔男子不幸溺斃，而他的GoPro相機始終沒有找到，所以當他看到內容後馬上就知道，影片中的男子就是德拉格蘭。22歲的德拉格蘭來自喬治亞州，在2017年與友人前來田納西州旅遊，結果不幸溺斃瀑布區。

「Rich Aloha」事後主動聯絡德拉格蘭的父母，並親自前往歸還相機。德拉格蘭的父母表示，「我們會試著用相機中的影片還原兒子死亡的真相，也很感謝阿羅哈發現了這台攝影機。」