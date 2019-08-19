親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「吳郭會」喬不定 王金平透露與郭台銘已再度會面

影／YouTuber潛水拾獲GoPro 開機驚見失主生前最後畫面

2019-08-19 18:26聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國一名專門拍攝水下尋寶的YouTuber，日前在田納西州一個瀑布湖區潛水探險時，在湖底發現屬於2年前溺斃男子的GoPro相機，裡面紀錄著這名男子生前最後畫面。這位YouTuber隨後也主動聯絡男子的父母，並親自前往歸還相機。

這位暱稱「Rich Aloha」的YouTuber專門拍攝水底尋寶影片，日前在田納西州馬里恩縣（Marion County）的一處森林瀑布潛水時，發現一台深陷泥土的GoPro相機。帶回家開機發現，裡面的記憶卡沒有受損，讀取內容後顯示一名非裔男子與友人在湖中玩水的畫面。

「Rich Aloha」表示，公園管理員事前就有告訴他，2017年有一位名為德拉格蘭（Richard Ragland）的非裔男子不幸溺斃，而他的GoPro相機始終沒有找到，所以當他看到內容後馬上就知道，影片中的男子就是德拉格蘭。22歲的德拉格蘭來自喬治亞州，在2017年與友人前來田納西州旅遊，結果不幸溺斃瀑布區。

「Rich Aloha」事後主動聯絡德拉格蘭的父母，並親自前往歸還相機。德拉格蘭的父母表示，「我們會試著用相機中的影片還原兒子死亡的真相，也很感謝阿羅哈發現了這台攝影機。」

美國一名專門拍攝水下尋寶的YouTuber，日前在田納西州一個瀑布湖區潛水探險時...
美國一名專門拍攝水下尋寶的YouTuber，日前在田納西州一個瀑布湖區潛水探險時，在湖底發現屬於2年前溺斃男子的GoPro相機，裡面紀錄著這名男子生前最後畫面。這位YouTuber隨後也主動聯絡男子的父母，並親自前往歸還相機。圖片擷取YouTube/WSB-TV影片
分享
22歲的德拉格蘭來自喬治亞州，在2017年與友人前來田納西州旅遊，結果不幸溺斃瀑...
22歲的德拉格蘭來自喬治亞州，在2017年與友人前來田納西州旅遊，結果不幸溺斃瀑布區，他手上的GoPro相機也跟著遺失。圖片擷取YouTube/WSB-TV影片
分享

YouTuber
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

民調：川普處理經濟能力 認同者變少

2019-08-19 14:29

感人！護士改行賣蠟燭 只為拯救人口販賣受害女性

2019-08-19 14:29

三大男高音多明哥遭爆性騷 女歌手揭露性侵過程

2019-08-19 14:20

電競亞裔女網紅 成功有秘訣

2019-08-19 14:02

「平權」加「逆境」 華裔雙重傷害

2019-08-19 13:50

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

白宮曾計畫扼殺受教權 無證兒童差點無法入學

2019-08-18 16:35

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

冰川消融對你的影響 糞水四溢、傳染病蔓延

2019-08-18 22:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-18 22:45

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

冰川消融 7威脅衝擊全球

2019-08-18 23:48

阿富汗婚禮變調 爆炸63死180傷

2019-08-18 23:48

地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48

婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

川普：基於國家安全 不想跟華為做生意

2019-08-19 09:56

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top