親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51世界日報 編譯組／矽谷電

報導說，灣區九縣中的八縣，7月份房價都下跌；八個縣包括了矽谷主要所在的聖他克拉拉縣、矽谷北邊的聖馬刁縣、舊金山和矽谷東邊的康曲柯士達和阿拉米達兩個縣。7月唯一房價沒跌的是北灣的蘇拉諾縣，這個縣房價是九縣中最低，當灣區房價上升時，它最後才升，當房價下跌時，它最後才跌。

加州房地產經紀協會(CAR)的資料顯示，灣區九縣整體的7月份房價中位數，比去年同期跌3.1%，比去年5月的最高點下跌9.5%；7月份的房價中位數，已回復到2017年6月的水平。

CAR的報告說，雖然房貸利率處於極低水平，矽谷和舊金山又有IPO熱製造的科技新貴，但是過去數年不斷上升的房價，使大多數家庭都無法負擔，導致房市轉冷，房價下跌，泡沫開始破滅。

舊金山7月的房價中位數是153萬元，比去年同期下跌3%，比2018年2月的最高點跌了9.2%，現在的中位數已回到2017年10月的水平。

位於舊金山和矽谷之間的聖馬刁縣，7月房價中位數是156萬元，比去年同期下跌3%，比2018年4月最高點下跌11.7%，現在的中位數已回到2017年10月的水平。

矽谷所在的聖他克拉拉縣，7月份房價中位數是128萬元，比去年同期下跌3.9%，比去年4月最高點下跌10.8%，現在的中位數已回到2017年12月的水平。

舊金山矽谷房地產
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

感人！護士改行賣蠟燭 只為拯救人口販賣受害女性

2019-08-19 14:29

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

民調：川普處理經濟能力 認同者變少

2019-08-19 14:29

三大男高音多明哥遭爆性騷 女歌手揭露性侵過程

2019-08-19 14:20

電競亞裔女網紅 成功有秘訣

2019-08-19 14:02

「平權」加「逆境」 華裔雙重傷害

2019-08-19 13:50

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

白宮曾計畫扼殺受教權 無證兒童差點無法入學

2019-08-18 16:35

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19

地鐵站放3個電鍋引發恐慌 白人男子被捕

2019-08-18 14:17

反法西斯團體與極右派衝突 川普推文擬列恐怖組織

2019-08-18 13:43

反監控！這款T恤能干擾自動車牌辨識

2019-08-18 13:26

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

冰川消融對你的影響 糞水四溢、傳染病蔓延

2019-08-18 22:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-18 22:45

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10

美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

冰川消融 7威脅衝擊全球

2019-08-18 23:48

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

阿富汗婚禮變調 爆炸63死180傷

2019-08-18 23:48

冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

無酒精飲料正夯 喝酒不傷健康

2019-08-18 17:06

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

川普：基於國家安全 不想跟華為做生意

2019-08-19 09:56

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top