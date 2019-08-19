房市泡沫破滅 美灣區8縣7月房價下跌

2019-08-19 14:51 世界日報 編譯組／矽谷電



報導說，灣區九縣中的八縣，7月份房價都下跌；八個縣包括了矽谷主要所在的聖他克拉拉縣、矽谷北邊的聖馬刁縣、舊金山和矽谷東邊的康曲柯士達和阿拉米達兩個縣。7月唯一房價沒跌的是北灣的蘇拉諾縣，這個縣房價是九縣中最低，當灣區房價上升時，它最後才升，當房價下跌時，它最後才跌。

加州房地產經紀協會(CAR)的資料顯示，灣區九縣整體的7月份房價中位數，比去年同期跌3.1%，比去年5月的最高點下跌9.5%；7月份的房價中位數，已回復到2017年6月的水平。

CAR的報告說，雖然房貸利率處於極低水平，矽谷和舊金山又有IPO熱製造的科技新貴，但是過去數年不斷上升的房價，使大多數家庭都無法負擔，導致房市轉冷，房價下跌，泡沫開始破滅。

舊金山7月的房價中位數是153萬元，比去年同期下跌3%，比2018年2月的最高點跌了9.2%，現在的中位數已回到2017年10月的水平。

位於舊金山和矽谷之間的聖馬刁縣，7月房價中位數是156萬元，比去年同期下跌3%，比2018年4月最高點下跌11.7%，現在的中位數已回到2017年10月的水平。

矽谷所在的聖他克拉拉縣，7月份房價中位數是128萬元，比去年同期下跌3.9%，比去年4月最高點下跌10.8%，現在的中位數已回到2017年12月的水平。