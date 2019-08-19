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經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49世界日報 編譯組／舊金山18日電

貿易戰進行得如火如荼，國際局勢緊張，股市劇烈震盪，有心人認為這些都是經濟衰退的預警跡象，灣區公司必須準備迎接艱困時期。

代表350多個大雇主的公共政策貿易協會「矽谷領導集團」（Silicon Valley Leadership Group）執行長瓜迪諾（Carl Guardino）說：「如果我們現在是在高速公路上行駛，那麼就已有告示牌警告我們：前方路面顛簸。」

他向包括硬軟體、半導體、風險投資、金融服務、可再生能源和初創公司等各行各業的執行長詢問他們對經濟的看法，所有受訪者的回答都是，他們的公司正在採取如削減開支等各種措施，因應經濟放緩的情況。瓜迪諾說：「沒有一個人說一切都很好。」

有些員工表示，他們已經看到了山雨欲來的跡象。讓各企業員工匿名討論公司的應用程式Blind為「舊金山紀事報」剛作了調查，向大型科技公司的員工詢問他們的雇主是否在削減費用，結果得到2601人答覆。

Uber、Adobe、Indeed、Zillow集團、Symantec、英特爾、甲骨文和思科（Cisco）答覆的員工中，有八成都表示他們的公司在削減經費，許多都凍結人事，縮減福利，有些公司裁員，比如聖荷西的思科日前才在灣區裁了500個職務，這已是該公司今年第二度裁員。

其他各公司員工也表示經費縮減，Google、微軟、蘋果、亞馬遜、 領英（LinkedIn）和臉書都包括在內。

雖然經濟衰退的大規模裁員尚未發生，但有些徵才公司表示，各企業已採更謹慎的方式徵才。科技公司瘋狂求才的情況這幾個月已經減少。

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