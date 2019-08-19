三大男高音多明哥遭爆性騷 女歌手揭露性侵過程

2019-08-19 14:20 世界日報 編譯組／綜合報導



至少9位年輕女性出面指控78歲的多明哥性騷擾。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯歌劇院總監多明哥（Placido Domingo）遭踢爆對八名女歌手與一名舞蹈演員性騷擾，外界可能對此感到震驚，但在歌劇界早就是公開秘密。很多剛出道女歌手一進歌劇院就受到警告，最好與惡名昭彰的多明哥保持距離，更切莫與他獨處。

然而多明哥就像打死不退的蟑螂，總能千方百計達到目的，而且漁色對象老少不拘。身為有婦之夫，多明哥對有夫之婦照上不誤。因為對他而言，與女人上床是他演出前夕必備的「放鬆」程序。即使上了年紀，也要靠「藍色小藥丸」完事。

美聯社報導，不只女歌手與舞蹈演員直接受害，多明哥的「猴急相」也被管弦樂隊樂師、後台工作人員、聲樂教練與劇院主管看在眼裡。他們往往警告新秀歌手，就連與多明哥一起搭電梯都要避免。如果與多明哥一起吃飯，最好是午飯而非晚飯，而且不要碰酒。

很多人在受到警告後，不敢再上靠近多明哥辦公室的洗手間。演出時也請其他歌手或後台工作人員護航，在家更不敢接電話。一名受害女高音說，她好像在「走鋼索」。

九人之中有兩名女歌手告訴美聯社，她們在多明哥窮追不捨之下終於投降讓他得逞。其中一名女中音與多明哥兩度上床，地點包括洛杉磯畢特摩爾飯店（Biltmore Hotel & Suites）。完事後多明哥準備出門演出，在梳妝台放下十元鈔票說：「我不希望妳感到自己是妓女，但我也不想讓妳自付停車費。」

這名女中音1988年首次與多明哥見面，當時23歲。有一次排演歌劇，她的角色與多明哥有吻戲。多明哥毫不客氣與她喇舌，害她必須擦去臉上多明哥的口水，多明哥還在她耳邊說：「我希望我們不是在舞台上面。」女中音說，之後三年多明哥開始緊迫釘人。包括打電話到她家，邀請她去他公寓，還有無預警闖入更衣室找她。

1991年她終於投降，因為「所有藉口都用完了」。兩人第一次在畢特摩爾飯店上床，第二次在多明哥公寓。女中音說，多明哥告訴她，他有個迷信，必須在演出前與女人上床放鬆緊張心情，演出一定更好。不過她沒有與多明哥有第三次，多明哥也從此封殺她。

多明哥1988年還看上另一名27歲新秀歌手，對她展開熱烈追求。她告訴多明哥自己已婚，但多明哥表示她的老公不像他這麼了解她。有一次她推不掉，去了多明哥公寓，多明哥帶她進臥房脫掉兩人衣服撫摸接吻。後來她終於與多明哥斷絕關係，也從此失去工作。