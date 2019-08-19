親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

如果柯文哲早出生80年 蔣渭水會跟他同掛嗎？

電競亞裔女網紅 成功有秘訣

2019-08-19 14:02世界日報 記者王全秀子／爾灣市報導

在全球YouTube有700萬人訂閱、瀏覽量高達25億次、社交媒體粉絲逾150萬人的電玩界亞裔網紅，究竟是怎「紅」起來的？

「不要害怕失敗，不斷從失敗中尋找經驗和靈感」，Mari Takahashi 18日受邀參加世界日報和爾灣中文學校合辦的麥當勞教育講座時，與民眾分享心得經驗。她指出，當網紅之前，她對自己的職業規劃是一名職業芭蕾舞者，但因傷病不得不終止，曾有一段時間她不知道自己未來方向，但在不斷嘗試中終於找到職業生涯。

她說，人生中會有很多條路可以選擇，每個人在成長過程中發掘自己的閃光點，都能找到屬於自己的位置。

Takahashi從兩歲開始接受芭蕾舞訓練，17歲成為職業芭蕾舞者，此前她一直認為未來就是職業舞者。直到2009年至2010年，一次機緣巧合讓她接觸視頻，讓她發現不一樣的自己，或許以前從沒想過轉換跑道的她，在這時對自己的未來已潛移默化地轉變。她開始嘗試製作、剪輯、拍攝等，遇到不會的她就在谷歌、Youtube上搜索教程學習，讓自己變得越來越專業。

隨著歲月的流逝，她從一名藝術從業者轉換為網紅，她的個人魅力也影響著越來越多年輕人，如今她受邀前往世界各地宣傳電競遊戲。

對於大家都認為電玩行業屬於男性，作為一名女性如何在被大家認知的男性行業中取得成功，她表示，沒有哪一個行業只有某些特定人才可以涉及，不去嘗試永遠不知道自己可以做到。而她自身經歷足以說明，只要你敢想、敢做，朝著那個方向去努力，就有可能成功。

1984年出生的她，在Instagram、臉書、推特、YouTube等多個社交媒體上，積累大量粉絲和訂閱追蹤者，所有流量加起來有4000萬人次，YouTube瀏覽量高達25億次。她是Smosh Games YouTube頻道的創始成員，也是主持人和執行製片人。Takahashi曾被Millennial Magazine、Forbes、 MTV、 Fortune、Business Insider等主流媒體報導，也曾上迪士尼電視、CBS電視台節目「生存者遊戲」（Survivor）。2017年被「福布斯」（Forbes）評為最強電玩網紅。她也喜歡浮潛、攀岩，到過22個國家。

網紅社交亞裔
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

「平權」加「逆境」 華裔雙重傷害

2019-08-19 13:50

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

白宮曾計畫扼殺受教權 無證兒童差點無法入學

2019-08-18 16:35

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19

地鐵站放3個電鍋引發恐慌 白人男子被捕

2019-08-18 14:17

反法西斯團體與極右派衝突 川普推文擬列恐怖組織

2019-08-18 13:43

反監控！這款T恤能干擾自動車牌辨識

2019-08-18 13:26

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

給未來的一封信！冰島為死去的冰川立碑

2019-08-18 15:14

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

多項利多助威 金價上看2,000元

2019-08-18 18:31

冰川消融對你的影響 糞水四溢、傳染病蔓延

2019-08-18 22:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

不是我經營不善 英國名廚奧利佛將餐廳倒閉歸咎脫歐

2019-08-18 19:22

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-18 22:45

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10

美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57

全球景氣衰退 五業者會重傷

2019-08-18 23:44

矽谷北移 多倫多磁吸科技業

2019-08-18 23:45

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

利多加持 金價衝2,000美元

2019-08-18 23:50

美國插手油輪案失利 伊朗態度仍強勢

2019-08-18 15:36

冰川消融 7威脅衝擊全球

2019-08-18 23:48

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

阿富汗婚禮變調 爆炸63死180傷

2019-08-18 23:48

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

NASA新登月計劃 總部位置引眾議

2019-08-18 15:41

冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48

婚禮屠殺事件 阿富汗人批美與神學士和談：只想趕快溜

2019-08-18 23:29

抵制赴日旅遊傷到自家人 韓航空業者7月來股價重挫30%

2019-08-18 18:30

北韓只會試射這一招 專家：嚇唬效果大打折扣

2019-08-18 15:34

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26

無酒精飲料正夯 喝酒不傷健康

2019-08-18 17:06

老師開發教育App 變成大富翁

2019-08-18 23:48

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

咖啡大亨希達塔殞落 擴張過快敲企業警鐘

2019-08-18 23:47

降息周期? Fed路線受關注

2019-08-18 23:44

5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top