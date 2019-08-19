電競亞裔女網紅 成功有秘訣

2019-08-19 14:02 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／爾灣市報導



在全球YouTube有700萬人訂閱、瀏覽量高達25億次、社交媒體粉絲逾150萬人的電玩界亞裔女網紅，究竟是怎「紅」起來的？

「不要害怕失敗，不斷從失敗中尋找經驗和靈感」，Mari Takahashi 18日受邀參加世界日報和爾灣中文學校合辦的麥當勞教育講座時，與民眾分享心得經驗。她指出，當網紅之前，她對自己的職業規劃是一名職業芭蕾舞者，但因傷病不得不終止，曾有一段時間她不知道自己未來方向，但在不斷嘗試中終於找到職業生涯。

她說，人生中會有很多條路可以選擇，每個人在成長過程中發掘自己的閃光點，都能找到屬於自己的位置。

Takahashi從兩歲開始接受芭蕾舞訓練，17歲成為職業芭蕾舞者，此前她一直認為未來就是職業舞者。直到2009年至2010年，一次機緣巧合讓她接觸視頻，讓她發現不一樣的自己，或許以前從沒想過轉換跑道的她，在這時對自己的未來已潛移默化地轉變。她開始嘗試製作、剪輯、拍攝等，遇到不會的她就在谷歌、Youtube上搜索教程學習，讓自己變得越來越專業。

隨著歲月的流逝，她從一名藝術從業者轉換為網紅，她的個人魅力也影響著越來越多年輕人，如今她受邀前往世界各地宣傳電競遊戲。

對於大家都認為電玩行業屬於男性，作為一名女性如何在被大家認知的男性行業中取得成功，她表示，沒有哪一個行業只有某些特定人才可以涉及，不去嘗試永遠不知道自己可以做到。而她自身經歷足以說明，只要你敢想、敢做，朝著那個方向去努力，就有可能成功。

1984年出生的她，在Instagram、臉書、推特、YouTube等多個社交媒體上，積累大量粉絲和訂閱追蹤者，所有流量加起來有4000萬人次，YouTube瀏覽量高達25億次。她是Smosh Games YouTube頻道的創始成員，也是主持人和執行製片人。Takahashi曾被Millennial Magazine、Forbes、 MTV、 Fortune、Business Insider等主流媒體報導，也曾上迪士尼電視、CBS電視台節目「生存者遊戲」（Survivor）。2017年被「福布斯」（Forbes）評為最強電玩網紅。她也喜歡浮潛、攀岩，到過22個國家。