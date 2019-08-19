「平權」加「逆境」 華裔雙重傷害

2019-08-19 13:50 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／爾灣市報導



美國大學理事會（College Board）在年初宣布，今年秋天將根據學生的經濟和社區背景評分的「環境背景儀表板」（Environmental Context Dashboard），也就是俗稱的「逆境分數」（adversity score）作法將擴大到150家大學，並計劃明年擴展到所有大學，這項宣布引起相當大的爭議，世界日報擁有12年教育專刊企劃經驗的吳鴻鈞，18日深入淺出講解這項計畫。

多年來招生如何才叫公平，一直引起許多爭議。吳鴻鈞說，從1960年代的平權措施（Affirmative action）用法律要求平等機會，防止因「膚色、宗教、性別或族裔」的理由，在求學與就業遭到歧視。但目前亞裔是教育平權措施最大的受害者。

加州議會2014年推出的SCA-5提案，就是因為加州大學錄取的新生，除去國際學生和種族不明之外，亞裔學生的比例在各族裔學生當中偏高，因此如果加州大學引入種族配額，亞裔受害最深。

加上近來年曝光的升學醜聞，包括SAT考生作弊、家長付大錢包裝女子上名校的事，廣受矚目。許多大學開始宣稱，不再以SAT分數作為入學主要考量，從而迫使大學理事會必須改革，因此公布「環境背景儀表板」辦法，也就是總所周知的「逆境分數」。這個政策已在15家大學測試兩年，包括耶魯大學（Yale University）。

「逆境分數」考慮學生原生家庭的社區及經濟背景，將以三大項、15個評鑑項目來評分。譬如學生就讀高中環境，包括應屆畢業生人數、多少比例學生符合使用聯邦補助的免費午餐或減價午餐百分比、城鄉差距、所有該高中升大學的學生第一年的SAT平均成績、平均上AP課程多少、平均AP考試分數等。

社區及高中環境評估資訊包括：家庭平均收入、貧困家庭百分比、有貧困兒童的家庭百分比、使用食物券家庭百分比、貧困單親有子女的家庭的百分比等。逆境分數的範圍為1至100分。50分為中性分數，以上則表示該考生處於逆境，以下則表示該考生天生特權。評分依據尚包括學生居住地的犯罪率、貧困率、房屋價值、家庭收入、單親家庭、英語第二語言、高中的大學先修課程（AP）機會、免費午餐率等。

吳鴻鈞建議，高中畢業可先選擇社區學院，再轉入心儀的大學，或能避免「逆境分數」可能帶來的影響，因為進入社區學院並不需要SAT成績。