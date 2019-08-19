紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報18日在社論中呼籲美國人，重新思考與世界打交道的方式，不再仰賴軍事力量來提升美國利益，而改用外交力量。紐時的立論是根據美國政府預算，文中指出，如今受雇於美軍雜貨店的人，比美國外交人員還多。

紐時說，白宮近日下令凍結國會通過的40億美元全球健康、聯合國維和等援外支出。除非國會議員在9月30日會計年度結束前順利推動解凍，否則一些原本計畫用來對抗伊波拉病毒、促進非洲穩定、打擊約旦極端主義的費用將落空。換句話說，美國政府再次縮減了他們以和平方式與世界打交道的辦法。

過去10年來，無論是民主黨或共和黨總統，都日益仰賴軍事力量來提升美國利益。如今半數以上的全權聯邦支出是軍費，自911恐怖攻擊以來，反恐戰已耗費約5.9兆美元（約台幣186.5兆元）；美國國會議員由於擔心被人指為不愛國，即使質疑國防支出太高，最終也支持大筆軍事預算。

以今年國防預算而言，民主黨國會議員希望從去年的7160億美元增為7330億美元，共和黨希望增加到7500億美元，最後敲定是7380億元；而即使是7160億美元，仍比國防支出僅次於美國的其他7國的總和還高。

相對的，國務院及其相關機構提出的預算僅560億美元，後來白宮還撤回40億美元。

紐時說，如今受雇於美軍雜貨店的人，比美國外交官還多。美國外交政策早該再平衡：縮減如今部署在100多國的美軍，改以多面向方式強化外交，且使世界更安全。

美國大學國際關係教授戈爾格爾（James Goldgeier）最近撰文指出，如今許多進步派和保守派人逐漸有此共識：有鑑於美國出兵伊拉克、阿富汗及利比亞失敗，美國外交政策應減少在其他國家的軍事干預行動。