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潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51聯合新聞網 綜合報導

美國Youtuber在潛水挖寶時，發現一台GoPro攝影機，打開後卻發現一名男子...
美國Youtuber在潛水挖寶時，發現一台GoPro攝影機，打開後卻發現一名男子溺斃前的最後身影。圖擷自Youtube
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一位美國田納西州的Youtuber在一個森林瀑布遊樂園潛水挖寶時，在水底發現了一台被泥土覆蓋著的GoPro攝影機，打算帶上岸看能不能使用，於是他回家打開記憶卡發現了一段影片，影片中出現了3名男子在瀑布戲水的畫面，而這段影片也是其中1名男子生前溺斃時出現的最後身影。

根據英國《每日郵報》報導，這位Youtuber名叫阿羅哈（Rich Aloha），他專門拍攝一些探險尋寶的影片，有次他前往田納西州馬里恩縣（Marion County）的一處森林瀑布遊樂園潛水時，發現一台深陷泥土的GoPro攝影機，於是將它帶回家，發現裡面的記憶卡仍然可以讀取，打開裡面的影片觀看後發現了3名男子戲水的畫面，於是他詢問了瀑布的管理員，發現2017年有發生一起溺斃事件，而影片中的男子就是死者德拉格蘭（Richard Ragland）。

22歲的德拉格蘭在2017年與朋友到這處瀑布玩水，當他深潛入水中後便沒有在浮出水面，於是朋友立刻跑上岸求救，急救人員到場後將德拉格蘭打撈上岸，但他已沒有呼吸心跳，經搶救後仍然死亡。德拉格蘭的父母原本想找到他攜帶的那台GoPro並調查死因，但管理員沒有給他們並說服說GoPro可能被偷了，

如今這台GoPro被阿羅哈發現，他也主動聯絡了德拉格蘭的父母，並歸還給他們，阿羅哈說「我相信是上帝讓我發現了這台GoPro，因為我唯一看到的東西就是攝影機上的螺釘，但其他的部分都被泥土覆蓋了」，而德拉格蘭的父母在收到GoPro後也表示「我們會試著用裡頭的影片還原兒子死亡的真相，也很感謝阿羅哈發現了這台攝影機。」

攝影GoPro
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