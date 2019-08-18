特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

以色列應川普總統要求，禁止民主黨眾議員歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)和特萊布(Rashida Tlaib，密西根州)入境引爆的政治紛擾，並未因特萊布取消行程告終；川普宣稱這是特萊布設的局；而川普也試圖利用這個事件吸收美國以色列裔選民的選票。

川普推文宣稱，民主黨眾議員特萊布申請到以色列占領的約旦河西岸探望老祖母，以色列同意後又拒絕前往，顯示她根本存心設局。

川普推文說，以色列非常尊重特萊布，准許她去探望祖母，可是她一獲得許可，卻拚命擺譜大聲宣稱她不去以色列，「這是不是可能在設局？」

川普在另一則推文寫道，特萊布寫信給以色列官員，迫切想去探望祖母，以色列迅速批准，特萊布卻惡毒的拒絕，這「完全是在設局」。

他說，這整個事件唯一的贏家是特萊布的祖母，因為她不必見特萊布這種人。

民主黨人則認為以色列政府及其領導人越線，至少兩名總統參選人認為以色列領袖是種族主義者。

川普與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)關係愈發密切，部分民主黨人更公開地討論外援和長期盟友的不尋常舉動。

這場衝突破壞兩黨對以色列的支持，擴大兩黨爭議空間，如墮胎、槍管和移民。

支持以色列的自由派倡議組織「J Street」總裁本阿米(Jeremy Ben-Ami)說：「這是美國政治基本板塊的結構改變，存在60年的法則朝重要的方向移動。」

許多民主黨員過去一個月來與歐瑪和特萊布畫清界線，試圖修補她們所造成的反以色列情緒；以色列禁止兩人入境卻讓民主黨議員陷入尷尬處境，得為他們視為「政治毒瘤」的同僚辯護，並譴責他們所支持的國家。

川普力圖將眾院成員描繪成民主黨代表人物，但他的極端作法迫使許多民主黨人即便不全然同意歐瑪和特萊布的觀點，也得為兩人辯護。

民主黨策士凱亞克(Aaron Keyak)說：「唯一獲勝且得利的人正是川普，沒人對此開心；川普玩火的攻擊她們，以色列也越線回應，這讓更鷹派的民主黨人挺身辯護。」

凱亞克說：「這正是川普所要的，但同時也傷害親以色列社群最重視的支持，即美以關係。」

以色列過去數十年來在美國政治享有特殊地位，獲得美方幾乎全面支持；但美以關係近年惡化，過去幾周看似瓦解至部分人關切恐怕難以修補的損害程度。