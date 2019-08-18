親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／南榮科大傳停辦 新代理校長：我不是來關門的

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36世界日報 編譯黃秀媛陳韻涵／綜合17日電

以色列川普總統要求，禁止民主黨眾議員歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)和特萊布(Rashida Tlaib，密西根州)入境引爆的政治紛擾，並未因特萊布取消行程告終；川普宣稱這是特萊布設的局；而川普也試圖利用這個事件吸收美國以色列裔選民的選票。

川普推文宣稱，民主黨眾議員特萊布申請到以色列占領的約旦河西岸探望老祖母，以色列同意後又拒絕前往，顯示她根本存心設局。

川普推文說，以色列非常尊重特萊布，准許她去探望祖母，可是她一獲得許可，卻拚命擺譜大聲宣稱她不去以色列，「這是不是可能在設局？」

川普在另一則推文寫道，特萊布寫信給以色列官員，迫切想去探望祖母，以色列迅速批准，特萊布卻惡毒的拒絕，這「完全是在設局」。

他說，這整個事件唯一的贏家是特萊布的祖母，因為她不必見特萊布這種人。

民主黨人則認為以色列政府及其領導人越線，至少兩名總統參選人認為以色列領袖是種族主義者。

川普與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)關係愈發密切，部分民主黨人更公開地討論外援和長期盟友的不尋常舉動。

這場衝突破壞兩黨對以色列的支持，擴大兩黨爭議空間，如墮胎、槍管和移民。

支持以色列的自由派倡議組織「J Street」總裁本阿米(Jeremy Ben-Ami)說：「這是美國政治基本板塊的結構改變，存在60年的法則朝重要的方向移動。」

許多民主黨員過去一個月來與歐瑪和特萊布畫清界線，試圖修補她們所造成的反以色列情緒；以色列禁止兩人入境卻讓民主黨議員陷入尷尬處境，得為他們視為「政治毒瘤」的同僚辯護，並譴責他們所支持的國家。

川普力圖將眾院成員描繪成民主黨代表人物，但他的極端作法迫使許多民主黨人即便不全然同意歐瑪和特萊布的觀點，也得為兩人辯護。

民主黨策士凱亞克(Aaron Keyak)說：「唯一獲勝且得利的人正是川普，沒人對此開心；川普玩火的攻擊她們，以色列也越線回應，這讓更鷹派的民主黨人挺身辯護。」

凱亞克說：「這正是川普所要的，但同時也傷害親以色列社群最重視的支持，即美以關係。」

以色列過去數十年來在美國政治享有特殊地位，獲得美方幾乎全面支持；但美以關係近年惡化，過去幾周看似瓦解至部分人關切恐怕難以修補的損害程度。

以色列川普民主黨
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

白宮曾計畫扼殺受教權 無證兒童差點無法入學

2019-08-18 16:35

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19

地鐵站放3個電鍋引發恐慌 白人男子被捕

2019-08-18 14:17

反法西斯團體與極右派衝突 川普推文擬列恐怖組織

2019-08-18 13:43

反監控！這款T恤能干擾自動車牌辨識

2019-08-18 13:26

美國「富豪淫媒」之死：艾普斯坦性侵案與總統陰謀論

2019-08-18 09:45

除了貓、狗之外 美國首度開放帶「迷你馬」登機

2019-08-18 08:30

艾普斯坦驗屍駁陰謀論 法醫認定自縊

2019-08-18 00:58

美擬售台F-16V 政府通知國會程序一次看懂

2019-08-17 22:26

海關電腦當機 全美機場大亂 入境苦等3小時

2019-08-17 17:18

女博士生留爆炸頭 老被機場安檢盯上

2019-08-17 14:52

干擾自動車牌辨識 原來只要一件T恤

2019-08-17 14:26

德州槍擊血案凶嫌面臨死刑 墨總統尋求引渡

2019-08-17 14:14

接受淫魔艾普斯坦捐款 MIT媒體實驗室日裔主任道歉

2019-08-17 14:13

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

這10隻「灰天鵝」若飛來 恐危害全球經濟與市場

2019-08-17 18:21

記憶大賽北韓稱霸！神技解密 歐美搶著拜師學藝

2019-08-18 08:00

華為豁免令 美擬延長90天

2019-08-17 23:44

喜事變調！喀布爾婚宴爆炸案 63死182傷

2019-08-18 12:32

全球經濟若陷入衰退 彭博點名這5家公司損失最大

2019-08-18 11:07

英公廁防「四腳獸」！若感應激烈動作 自動開門並噴水

2019-08-18 09:01

斯里蘭卡70歲母象連10天載人遊行 骨瘦令人心碎

2019-08-17 23:28

素漢堡不夠看 鮪魚、海產都來「素素看」

2019-08-17 23:44

川普想買格陵蘭 兵家必爭之地重點一次看

2019-08-17 17:14

孟加拉首都貧民窟大火 5萬人無家可歸

2019-08-18 07:30

美擬售台F-16V 政府通知國會程序一次看懂

2019-08-17 22:26

除了貓、狗之外 美國首度開放帶「迷你馬」登機

2019-08-18 08:30

美18年阿富汗戰爭 有望終結

2019-08-18 00:58

阿根廷別再為誰哭泣？ 費南德茲不可思議的再起

2019-08-17 23:33

三明治做太慢有事！28歲法侍者惹火顧客 遭槍擊送命

2019-08-18 13:49

年底前…當心10隻「灰天鵝」

2019-08-17 23:47

矽谷往北走 美科技巨擘前進多倫多

2019-08-18 11:37

給未來的一封信！冰島為死去的冰川立碑

2019-08-18 15:14

海關電腦當機 全美機場大亂 入境苦等3小時

2019-08-17 17:18

美國媽媽「太過西化」 沙國法院判她失去女兒監護權

2019-08-18 13:28

京都動畫縱火案屆滿一個月 各界捐款近20億日圓

2019-08-18 11:15

星期人物／阿根廷前總統 為何能逃過政治死刑…東山再起？

2019-08-18 00:58

道瓊連二日反攻未能收復本周失地 經濟衰退疑慮未除

2019-08-17 17:57

莫迪走印度教國家主義偏鋒 穆斯林剉咧等

2019-08-18 12:59

日皇位繼承傳不傳女 秋天可能正式討論

2019-08-18 14:00

老牌罐頭濃湯 變招求生

2019-08-17 23:48

美對中最新關稅豁免 家具、數據機入列

2019-08-17 13:07

喀布爾婚宴會場炸彈爆炸 至少20傷

2019-08-18 06:33

美零售商品牌 搶食品廠生意

2019-08-17 23:48

亞洲消費品強權 進軍全球

2019-08-17 23:48

英國10月底必脫歐 強生出訪會這麼告訴歐洲領袖

2019-08-18 09:54

不滿製作三明治太慢 暴怒顧客開槍擊斃服務生

2019-08-18 05:41

川普會庫克 讚蘋果加碼投資

2019-08-17 23:03

美政府考慮發行100年期公債

2019-08-17 23:02

總統選舉市場崩跌 阿根廷財長請辭

2019-08-18 09:58

北韓只會試射這一招 專家：嚇唬效果大打折扣

2019-08-18 15:34

大規模集會遭禁 俄示威者改採單人接力

2019-08-18 09:10

艾普斯坦驗屍駁陰謀論 法醫認定自縊

2019-08-18 00:58

美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top