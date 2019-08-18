白宮曾計畫扼殺受教權 無證兒童差點無法入學

2019-08-18 16:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合17日電



為了遏阻非法移民從美墨邊界不斷湧至，川普總統的一些高級助理曾研究如何授權各州，讓它們能夠不讓無證兒童進公立學校就讀。

彭博新聞報導，這個計畫的主要推動者是川普的高級助理米勒(Stephen Miller)；他2017年底就開始極力設法限制無證移民獲得各種公共服務，一再敦促內閣閣員和白宮內政會議人員設法限制無證兒童入學。

丕優研究中心的資料顯示，2014年美國的公立和私立學校，從托兒所到12年級，約有72萬5000名無證兒童，占學生總數的大約1.3%。

聯邦人口普查局今年表示，美國一年為每個中小學生花費1萬2201元。這表示美國一年為無證兒童花費的教育費超過80億元。

白宮去年曾考慮由教育部發布備忘錄，通知各州能拒絕讓無證兒童上從幼稚園到高中的公立學校。白宮後來放棄這種構想，也沒有發出備忘錄，因為政府官員強調，這會違反聯邦最高法院1982年保障所有兒童上公立學校的權利的裁決。

這項以五票對四票做成的裁決，禁止各州因當事人的移民地位，拒絕提供免費公立學校教育，並聲明拒絕讓移民兒童受教育，將剝奪他們連用微小方式貢獻於美國的可能性，因他們的父母而懲罰這些孩子，也不符合基本的公平觀念。

白宮高級官員把限制無證兒童受教權的說法，斥為心懷不滿的官僚人員散播的謠言，但指出無證移民對學區等社會服務造成極大的壓力。

移民維權團體對白宮考慮對移民兒童改變政策表示震驚，斥之為「違法、不可接受和不符合美國的原則。只因川普和米勒想讓美國再度變成白人國家，就懲罰上學和宣誓效忠我們國家的小孩子，極度殘忍、黑暗和邪惡。」

國會1996年也曾企圖立法，准許各州禁止向無證兒童提供公共教育福利，或向他們收取學費，可是當時的柯林頓總統揚言否決而作罷。

由於移民權利團體批評學校體系對身分證件施行僵硬規定，甚至要求提供駕照和社會安全卡等非法移民可能無法獲得的身分證件，歐巴馬總統2014年發布準則，規定學校應接受水電費帳單或房屋租約代替居住證明。