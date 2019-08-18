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不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34世界日報 記者胡玉立／綜合報導

川普總統上周前往賓州殼牌石油園區造勢，圖為川普對石油工人演說。 美聯社
川普總統上周前往賓州殼牌石油園區造勢，圖為川普對石油工人演說。 美聯社
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川普總統13日在賓州牌石化工廠發表大型演說，傳出全廠數千名工會員工在演說前一天接獲書面通知：「若不刷卡到班，就領不到錢(NO SCAN, NO PAY)。」

位於賓州比佛郡(Beaver County)的荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell)相關承包商在詳細列出各種與會要求的書面通知中寫道：「此活動並非強制出席。」但，只有當天上午7點刷卡到班、花好幾個小時等候川普到來的人，才會領到工資。

殼牌公司表示，那些決定不參加活動的人，等於是請無薪事假，周五不能領加班薪資。

殼牌發言人費雪(Ray Fisher)解釋說，當地員工每周工時為56小時，內含16小時的加班時數。他說，周二(13日)到班參加川普演說且在周五上班的員工，將符合加班門檻，可以領到加班費(平日時薪的一倍半)；至於周二沒來上班聽演講、但周五來上班的員工，就只領到正常日薪。

費雪表示，「當天被視為帶薪培訓日，只是恰好演講嘉賓是總統。」工人當天上午進行「安全培訓和其他活動」。

工會領袖之一、殼牌業務經理布洛德班特(Ken Broadbent)表示，「殼牌公司想這麼做，我們也接受。沒什麼好抱怨的。我們很高興在此工作。不管喜不喜歡他(川普)，總統就是總統，我們尊重這個頭銜。」布洛德班特還說，當天不想來上班的人可以不來，「這是美國」。

牌比佛縣石化大廠有員工2400人，是賓州最大型建設工地，工廠由十幾個工會組成。一名要求匿名的工會領袖16日透露，牌員工每日工資含福利和外地工人津貼，可達700元。

部分承包商向工會員工發出通知寫道：「此活動不容許大喊大叫或有任何可被視為抗議的行為。活動主軸是表現工會善意。你的工頭和主管已同意這一點。」

川普當天的演說獲得殼牌全場熱情歡迎；演說中，他曾點名幾位大選競選對手並表示不滿和批判。他向與會者說：「我要和你們的工會領袖對話，希望你們大家支持川普；如果他們不這麼做的話，就投票把他們趕下台。」

川普加班費荷蘭
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