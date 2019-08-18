歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



據說歐巴馬不鼓勵白登參選總統，但白登堅持出馬，歐巴馬（右）還是暗中相助。 美聯社 分享 facebook 紐約時報報導，前總統歐巴馬(Barack Obama)今年稍早曾告訴白登(Joe Biden)「沒必要」參選2020年總統；但白登不願再放棄機會，決定出馬參選後，歐巴馬私下多次提出建言，更建議白登換掉「老舊過時」的競選團隊，甚至提供建議名單。

白登：若錯過打敗川普 我沒法原諒自己

據報導，歐巴馬曾向白登表示：「你沒必要這麼做，喬，真的沒必要。」白登的答覆是：如果再次推掉打敗川普的機會，他將無法原諒自己。

紐時並指出，儘管歐巴馬曾表示不會在民主黨初選期間正式為任何參選人背書，但他給白登的忠告比起對任何其他參選人都多。他多次與過去的白宮得力助手會晤，建議白登為競選團隊換血，甚至推薦人選。

歐巴馬向白登表示，他的「團隊太老了，與當前政治氣候脫節。」他建議白登僱用年輕人，指他們更有能力爭取年輕人選票。

據無黨派政治網站Real Clear Politics民調數據，白登在大部分情況下支持度高於川普，有些甚至高出13個百分點。目前白登在民主黨初選角逐的民調數據，比伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)高出13.2個百分點，更遠高於桑德斯(Bernie Sanders)、賀錦麗(Kamala Harris)和布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

福斯新聞16日公布民調顯示，白登表現極佳，以50%再次擊敗川普的38％；其他民主黨參選人與川普兩兩相較，川普以38％，對比桑德斯的48％、華倫的45％以及賀錦麗的46％。

華倫和賀錦麗在這項11日至13日進行的民調中，支持率首度超過川普。

2016年總統大選，因歐巴馬支持當時的國務卿喜萊莉．柯林頓，白登感受到「隱隱然的壓力」；白登今年稍早接受國家廣播公司(NBC)地方台採訪時，曾談到自己決定不參加那次大選「每天都很後悔」，儘管對他家人來說是「正確決定」。

紐時指出，歐巴馬3月份曾召來前白宮聯絡室主任阿妮塔．登恩(Anita Dunn)和白登發言人凱特．貝汀費爾德(Kate Bedingfield，現任白登競選團隊總幹事)等協助白登競選的最高顧問，向他們面授機宜，並警告說，無論是贏是輸，務必確保白登不會「讓自己難堪」或「有損名望」。

過去幾年和民主黨辯論期間，白登有關種族看法持續遭到批判，並被批評想法太過傳統。2007年他曾說，歐巴馬是「第一個打入主流的非裔，非常有說服力、聰明乾淨，還長得很好看。」

儘管歐巴馬對此一笑置之，但此說法隨即挑起外界對白登所持觀點的疑懼。

民主黨6月初選辯論時，白登在1970、80年代擔任參議員時對破除種族隔離現象的校車政策持反對立場，則成為賀錦麗的箭靶。