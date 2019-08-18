親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／南榮科大傳停辦 新代理校長：我不是來關門的

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

歐巴馬義氣相挺！曾勸白登別選總統 但還是多方協助他

2019-08-18 16:19世界日報 記者胡玉立／綜合報導

據說歐巴馬不鼓勵白登參選總統，但白登堅持出馬，歐巴馬（右）還是暗中相助。 美聯社
據說歐巴馬不鼓勵白登參選總統，但白登堅持出馬，歐巴馬（右）還是暗中相助。 美聯社
分享
紐約時報報導，前總統歐巴馬(Barack Obama)今年稍早曾告訴白登(Joe Biden)「沒必要」參選2020年總統；但白登不願再放棄機會，決定出馬參選後，歐巴馬私下多次提出建言，更建議白登換掉「老舊過時」的競選團隊，甚至提供建議名單。

白登：若錯過打敗川普 我沒法原諒自己

據報導，歐巴馬曾向白登表示：「你沒必要這麼做，喬，真的沒必要。」白登的答覆是：如果再次推掉打敗川普的機會，他將無法原諒自己。

紐時並指出，儘管歐巴馬曾表示不會在民主黨初選期間正式為任何參選人背書，但他給白登的忠告比起對任何其他參選人都多。他多次與過去的白宮得力助手會晤，建議白登為競選團隊換血，甚至推薦人選。

歐巴馬向白登表示，他的「團隊太老了，與當前政治氣候脫節。」他建議白登僱用年輕人，指他們更有能力爭取年輕人選票。

據無黨派政治網站Real Clear Politics民調數據，白登在大部分情況下支持度高於川普，有些甚至高出13個百分點。目前白登在民主黨初選角逐的民調數據，比伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)高出13.2個百分點，更遠高於桑德斯(Bernie Sanders)、賀錦麗(Kamala Harris)和布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

福斯新聞16日公布民調顯示，白登表現極佳，以50%再次擊敗川普的38％；其他民主黨參選人與川普兩兩相較，川普以38％，對比桑德斯的48％、華倫的45％以及賀錦麗的46％。

華倫和賀錦麗在這項11日至13日進行的民調中，支持率首度超過川普。

2016年總統大選，因歐巴馬支持當時的國務卿喜萊莉．柯林頓，白登感受到「隱隱然的壓力」；白登今年稍早接受國家廣播公司(NBC)地方台採訪時，曾談到自己決定不參加那次大選「每天都很後悔」，儘管對他家人來說是「正確決定」。

紐時指出，歐巴馬3月份曾召來前白宮聯絡室主任阿妮塔．登恩(Anita Dunn)和白登發言人凱特．貝汀費爾德(Kate Bedingfield，現任白登競選團隊總幹事)等協助白登競選的最高顧問，向他們面授機宜，並警告說，無論是贏是輸，務必確保白登不會「讓自己難堪」或「有損名望」。

過去幾年和民主黨辯論期間，白登有關種族看法持續遭到批判，並被批評想法太過傳統。2007年他曾說，歐巴馬是「第一個打入主流的非裔，非常有說服力、聰明乾淨，還長得很好看。」

儘管歐巴馬對此一笑置之，但此說法隨即挑起外界對白登所持觀點的疑懼。

民主黨6月初選辯論時，白登在1970、80年代擔任參議員時對破除種族隔離現象的校車政策持反對立場，則成為賀錦麗的箭靶。

據說歐巴馬不鼓勵白登（圖）參選總統，但白登堅持出馬，歐巴馬還是暗中相助。 美聯社
據說歐巴馬不鼓勵白登（圖）參選總統，但白登堅持出馬，歐巴馬還是暗中相助。 美聯社
分享

歐巴馬川普民主黨
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

特萊布事件 贏的是川普、傷的是美以關係

2019-08-18 16:36

白宮曾計畫扼殺受教權 無證兒童差點無法入學

2019-08-18 16:35

不怕人不來！川普賓州殼牌造勢演說 員工不到不發薪

2019-08-18 16:34

地鐵站放3個電鍋引發恐慌 白人男子被捕

2019-08-18 14:17

反法西斯團體與極右派衝突 川普推文擬列恐怖組織

2019-08-18 13:43

反監控！這款T恤能干擾自動車牌辨識

2019-08-18 13:26

美國「富豪淫媒」之死：艾普斯坦性侵案與總統陰謀論

2019-08-18 09:45

除了貓、狗之外 美國首度開放帶「迷你馬」登機

2019-08-18 08:30

艾普斯坦驗屍駁陰謀論 法醫認定自縊

2019-08-18 00:58

美擬售台F-16V 政府通知國會程序一次看懂

2019-08-17 22:26

海關電腦當機 全美機場大亂 入境苦等3小時

2019-08-17 17:18

女博士生留爆炸頭 老被機場安檢盯上

2019-08-17 14:52

干擾自動車牌辨識 原來只要一件T恤

2019-08-17 14:26

德州槍擊血案凶嫌面臨死刑 墨總統尋求引渡

2019-08-17 14:14

接受淫魔艾普斯坦捐款 MIT媒體實驗室日裔主任道歉

2019-08-17 14:13

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

這10隻「灰天鵝」若飛來 恐危害全球經濟與市場

2019-08-17 18:21

記憶大賽北韓稱霸！神技解密 歐美搶著拜師學藝

2019-08-18 08:00

華為豁免令 美擬延長90天

2019-08-17 23:44

喜事變調！喀布爾婚宴爆炸案 63死182傷

2019-08-18 12:32

全球經濟若陷入衰退 彭博點名這5家公司損失最大

2019-08-18 11:07

英公廁防「四腳獸」！若感應激烈動作 自動開門並噴水

2019-08-18 09:01

斯里蘭卡70歲母象連10天載人遊行 骨瘦令人心碎

2019-08-17 23:28

素漢堡不夠看 鮪魚、海產都來「素素看」

2019-08-17 23:44

川普想買格陵蘭 兵家必爭之地重點一次看

2019-08-17 17:14

孟加拉首都貧民窟大火 5萬人無家可歸

2019-08-18 07:30

美擬售台F-16V 政府通知國會程序一次看懂

2019-08-17 22:26

除了貓、狗之外 美國首度開放帶「迷你馬」登機

2019-08-18 08:30

美18年阿富汗戰爭 有望終結

2019-08-18 00:58

阿根廷別再為誰哭泣？ 費南德茲不可思議的再起

2019-08-17 23:33

三明治做太慢有事！28歲法侍者惹火顧客 遭槍擊送命

2019-08-18 13:49

年底前…當心10隻「灰天鵝」

2019-08-17 23:47

矽谷往北走 美科技巨擘前進多倫多

2019-08-18 11:37

給未來的一封信！冰島為死去的冰川立碑

2019-08-18 15:14

海關電腦當機 全美機場大亂 入境苦等3小時

2019-08-17 17:18

美國媽媽「太過西化」 沙國法院判她失去女兒監護權

2019-08-18 13:28

京都動畫縱火案屆滿一個月 各界捐款近20億日圓

2019-08-18 11:15

星期人物／阿根廷前總統 為何能逃過政治死刑…東山再起？

2019-08-18 00:58

道瓊連二日反攻未能收復本周失地 經濟衰退疑慮未除

2019-08-17 17:57

莫迪走印度教國家主義偏鋒 穆斯林剉咧等

2019-08-18 12:59

日皇位繼承傳不傳女 秋天可能正式討論

2019-08-18 14:00

老牌罐頭濃湯 變招求生

2019-08-17 23:48

美對中最新關稅豁免 家具、數據機入列

2019-08-17 13:07

喀布爾婚宴會場炸彈爆炸 至少20傷

2019-08-18 06:33

美零售商品牌 搶食品廠生意

2019-08-17 23:48

亞洲消費品強權 進軍全球

2019-08-17 23:48

英國10月底必脫歐 強生出訪會這麼告訴歐洲領袖

2019-08-18 09:54

不滿製作三明治太慢 暴怒顧客開槍擊斃服務生

2019-08-18 05:41

川普會庫克 讚蘋果加碼投資

2019-08-17 23:03

美政府考慮發行100年期公債

2019-08-17 23:02

總統選舉市場崩跌 阿根廷財長請辭

2019-08-18 09:58

北韓只會試射這一招 專家：嚇唬效果大打折扣

2019-08-18 15:34

大規模集會遭禁 俄示威者改採單人接力

2019-08-18 09:10

艾普斯坦驗屍駁陰謀論 法醫認定自縊

2019-08-18 00:58

美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57

美國插手油輪案失利 伊朗態度仍強勢

2019-08-18 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top