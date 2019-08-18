地鐵站放3個電鍋引發恐慌 白人男子被捕

2019-08-18 14:17 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



涉嫌16日在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站旁及雀兒喜(Chelsea)附近放置三個電飯鍋，引起恐慌並導致多線地鐵停駛的白人男子格瑞芬(Larry Griffin)，17日在布朗士被捕；警方指出他被捕時明顯處於吸毒過量、神志不清狀態，目前被送醫治療，尚未被控罪。

根據警方消息，在確定嫌犯格瑞芬在布朗士的位置後，市警於17日凌晨1時左右將其逮捕，被捕時該男子明顯吸毒過量、已神智不清，醫護人員將其和另一名吸毒過量者送往附近醫院。

17日早上7時尖峰時段，警方接到消息稱，三個相同品牌和型號的電飯鍋，被放在曼哈頓下城2、3號地鐵富爾頓街站旁，及雀兒喜西16街交七大道路口的垃圾桶旁，造成沿線地鐵一度中斷運行，大批警力趕到後封鎖現場三小時才解除警戒，證實三個電飯鍋內並無任何物品。

市警在案發後下午1時半左右鎖定了放置這三個電飯鍋的白人男子，指其為報住西維吉尼亞州的格瑞芬，他曾有多次被捕記錄，幾周前還在曼哈頓哈林區(Harlem)因持有毒品罪被捕，格瑞芬過去八年至少被逮捕過三次，罪名包括非法持有武器以及使用淫穢物品引誘未成年人等。

17日凌晨1時左右，警方鎖定格瑞芬在布朗士Woodstock地帶Rev. James A. Polite大道近Dawson街處，將其逮捕。

據「每日新聞」和「紐約郵報」報導，格瑞芬的父親16日晚表示，兒子雖是流浪漢，但並不危險，指他只是不需要這幾個電飯鍋了，所以才將它們棄置在地鐵站，其表兄也表示，格瑞芬只是喜歡撿東西，然後把這些東西留在不同的地方而已。

他的表兄指出，「他是一個好人，雖然身上有很多問題，但他從來不會做壞事或傷害別人，他經常撿一些工具、魚竿等東西，然後把它們留在另一個地方，我看到他這麼做很多次了」。

紐約市此前發生過利用壓力鍋製作炸彈的恐襲案，導致每當出現可疑的電飯鍋、壓力鍋放置在人流多的公共場所時，總會引發恐慌和市警的嚴陣以待；2016年9月，時年29歲的阿富汗男子Ahmad Rahimi在曼哈頓雀兒喜23街和27街上放置了兩枚用高壓鍋製成的炸彈，27街的未引爆，但23街的高壓鍋炸彈爆炸，造成近30人受傷。