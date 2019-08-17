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海關電腦當機 全美機場大亂 入境苦等3小時

2019-08-17 17:18世界日報 編譯劉煥彥／綜合16日電

海關與邊境保護局(CBP)的電腦系統16日下午大當機，導致全美各大機場國際線入境旅客的證照查驗及通關作業大亂，從紐約、華盛頓、波士頓、芝加哥、休士頓到西雅圖都無法倖免，CBP人員只得以人工處理，入境旅客大排長龍、怨聲載道。

有旅客在飛機落地後半小時仍無法下機；有人下了飛機卻卡在通關人潮中，將近三個小時無法前進；也有老人家無法長時間站立，只好坐在地上休息，又沒水喝，有旅客形容「這看來就好像第三世界國家一樣」。

CBP設法在全國大當機約兩小時後修復系統，但因此造成的延誤及人龍需要更久時間消化，至少影響數萬名旅客，甚至可能上看10萬人；電腦故障原因仍不明，CBP只說「應該不是有人惡意造成」。

紐約時報」及路透報導，CBP電腦系統大約在美東時間16日下午4點半故障，到了6點37分CBP發推文說「受影響系統已經恢復，正在處理旅客」，且「沒有跡象顯示這次作業中斷是惡意造成」。

不論是東西兩岸或內陸，許多旅客都在社群媒體上抱怨入境旅客大排長龍，等待時間愈來愈久，並擔心無法趕上要轉飛的下一班飛機。

匹茲堡電視台WPXI主播洛施(Gordon Loesch)發推文說，他的飛機到了芝加哥機場後，在停機坪待了半小時沒動，機長廣播說旅客可能得在機上再等幾個小時，「大家愈來愈擔心趕不上下班飛機，或是可能得訂晚上住宿的旅館」。

從倫敦飛抵紐約甘迺迪機場的20歲旅客陸德洛(Max Ludlow)表示，大家下機後驚訝地發現，入境通關的人龍太長，大家等上三個小時，感覺又累又挫折，「完全沒有組織，你跟著前面的人繞來繞去，然後發現你排到另一人龍去，大家都快發瘋了」。

通常CBP每天處理約35萬8000名旅客及機組員；聯邦航空管理局(FAA)則表示，CBP電腦大當機並未影響出境作業，也沒有導致任何航班更改時間。

報導提到，這不是CBP電腦系統頭一次當機，在2017年1月2日就曾經故障；國土安全部督察長辦公室在2017年11月報告中指出，「CBP的軟體測試容量不足，因此可能重複造成處理錯誤」。

紐約時報機場
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