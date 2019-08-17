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女博士生留爆炸頭 老被機場安檢盯上

2019-08-17 14:52世界日報 編譯組／舊金山16日電

身為工程師，也是史丹福大學科學教育博士生的裴瑞茲（Greses Perez）經常往返舊金山和加拉巴哥群島。她每次一接近舊金山機場安檢，就不由得緊張，因為非裔和拉丁裔混血的她，幾乎次次都要被挑出來特別安檢。

上回安檢官把手指插進她的頭髮裡徹底搜了一遍，沒搜到爆裂物，但卻害她沒趕上飛機。她倒沒抱怨安檢官，因為她知道罪魁禍首是機器和演算法，尤其她留了一頭非洲爆炸頭，必被軟體視為安全威脅。

裴瑞茲說，這是科技對少數族裔和女性的歧視。她認為工程和科技有嚴重的多元化問題，因為美國有一半的人口是少數族裔和女性，可是設計科技的工程師中，卻只有不到15%的人是少數族裔女性，因此在設計上就未考慮少數族裔和女性。

機場安檢現在已有長足的進步，全身掃瞄器固然可以加快安檢流程，卻時常對爆炸頭和編辮子等非裔常見的髮式發出假警報。裴瑞茲認為工程師必須要了解女性和有色人種常遭遇的障礙，才能開發出對種族和性別較敏感的科技，只是目前各公司只考慮到隱私的問題，未能顧及其他。

至於社媒平台常用的演算法也有同樣的種族和性別差異的問題。臉書最近就因以種族和性別為標準，限制房屋廣告，而被控歧視。科技的歧視無所不在，傷害與其創造者不同族裔和性別的人。這些科技創造人雖非壞人，但也和一般人一樣難免歧視。

裴瑞茲的非洲爆炸頭總是被安檢軟體視為威脅，必須再檢。 (取自臉書)
裴瑞茲的非洲爆炸頭總是被安檢軟體視為威脅，必須再檢。 (取自臉書)
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安檢舊金山機場博士生
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